Gustavo Amoza protestó un penal en el clásico: "La explicación que dio el Cachila es increíble"

El tesorero de Nacional Gustavo Amoza expresó este miércoles que su equipo fue perjudicado por el arbitraje de Leodán González en el clásico que Peñarol ganó el domingo 1-0 por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

"Si el arbitraje cobraba el penal se empataba y terminaba ahí la cosa. La jugada es penal y amonestación o tarjeta, después hay que ver el color, no tengo la menor duda. La explicación que dio el Cachila es increíble: como me estoy cayendo le meto un codazo en la cabeza, cada uno declara lo que tiene ganas y siempre va a tratar de defenderse. Pero es una jugada clarísima de penal", expresó Amoza en Último al Arco que se emite por Sport 890.

Arias expresó el martes en su cuenta de Twitter a un medio chileno que, mediante una foto de captura de pantalla, lo acusó de pegarle un codazo a Juan Ignacio Ramírez y cometerle penal: "No copien y peguen, vean la jugada y se van a dar cuenta como le quito la posición cuando él carga y yo hago el movimiento del brazo porque desestabiliza la vertical mía, ya cayendo se ve al delantero que con sus manos se impulsa en mi espalda! Saludos".

"En el penal hay invasión clarísima de Álvarez Martínez, hay cosas que son claras que no están en discusión", expresó también Amoza.

Diego Battiste

González otra vez cuestionado por Nacional

"Leodán se equivocó y por suerte el VAR lo ayudó en algunas jugadas, pero hubo otras donde no te ayuda ni el VAR", agregó.

Consultado sobre si se sintió perjudicado por el arbitraje, respondió: "En el balance total sin lugar a dudas; sin VAR hubiera sido terrible. De regalo te dejo el cachetazo en el piso, es una agresión y expulsión", expresó sobre una incidencia inmediata a la jugada entre Ramírez y Arias. Los periodistas del programa le explicaron que en la transmisión de TV se apreció una cachetada de Juan Manuel Ramos sobre Ramírez pero que en una topa que exhibió VTV el lunes se vio que el golpe fue sobre el brazo con el que Ramírez se tapaba la cara.

Amoza también expresó: “Se perdió un partido de los que no nos gusta perder, un partido de los que duele y lastima perder. Las cosas que planificó el entrenador no se vieron, nos tocó perder y hubiéramos preferido ver otra forma de perder, aunque lo que importa es el resultado final, perdimos y punto".

"Había visto una evolución en los últimos partidos y esperaba seguir viendo esa evolución, aunque iban solo tres partidos y por responsabilidad nuestra terminamos de armar tarde el plantel. No lo vimos en el clásico, en el segundo tiempo esperábamos otro juego y no lo pudimos hacer, también hay mérito del rival que se cerró bien, con cinco atrás y cuatro adelante y se tiraban para hacer tiempo, hay que aprender a jugar contra eso, y no supimos entrarle a la defensa", concluyó.