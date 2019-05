Gutiérrez: "Tenemos números para estar más arriba"

El técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, manifestó que su equipo tiene números para estar más arriba en la tabla “pero lamentablemente empezamos peleando de atrás”.

Gutiérrez comenzó diciendo en la conferencia de prensa luego de la victoria 1-0 sobre Defensor Sporting por la 13ª fecha del Torneo Apertura.

“Con referencia al campeonato nos quedamos un poquito ahí, viendo que tenemos números para estar más arriba. Lamentablemente la empezamos peleando de atrás, pero hoy estamos más cerca, no más cerca de Peñarol que sigue manteniendo la misma distancia, pero hemos subido bastante en la tabla. Y la idea es seguir ganando puntos para esperar algún fallo de los que van arriba”.

Consultado sobre las cosas que cambiaron para que el equipo lleve ocho partidos invicto, el técnico comentó: “Contra Plaza habíamos hecho un fútbol más vertical, bien apretaditos atrás y saliendo frontalmente al ataque. Si bien lo mantenemos, creo que cuando tenemos la pelota se nota más tenencia y rotaciones. A medida que encontramos un juego colectivo, se potencian las individualidades”.

Gutiérrez fue consultado por el motivo que lo lleva a sacar a Rodrigo Amaral antes de finalizar los partidos.

“Creo que en ese momento pensamos que necesitábamos un poquito más de marca. Rodrigo, ustedes lo han visto, ha tenido una continuidad, es un jugador que tiene más dinámica que cuando jugaba antes. Colabora en la defensa, tratamos de dejarlo la mayor cantidad de tiempo posible, lo mismo que en el clásico, pero llega un momento en que uno empieza a leer el partido y vi que Defensor se iba a venir”.

El técnico habló del golero Luis Mejía, su momento y el dolor que acusó tras tapar una acción de gol.

“Mejía está pasando por un muy buen momento. La pelotita que sacó fue un tremendo zapatazo y Picún que estaba al lado y fue golero me dice: ‘Le movió el codo’ y fue lo que pasó. A Rafa García le tiró un poco el posterior”.

Gutiérrez reveló que el presidente José Decurnex le dijo que “hay sondeos por más de dos jugadores de Nacional. Y ahí nos tendremos que reforzar. Depende de eso, de la economía del club”.

El conductor de los albos fue consultado sobre si con la ausencia de Gonzalo Bergessio en el plantel por estar suspendido, no era una buena oportunidad de darle chance al juvenil Thiago Vecino que volvió a marcar los goles en el clásico de Tercera (2-2): “Con respecto a eso, porque la gente no entiende y piensa que yo vengo y meto uno de la Sexta, yo trato de dar prioridad a los jugadores que están entrenado conmigo. Porque esas son las pequeñas cosas que hacen a un grupo. Está claro que Thiago, Satriano, y otros tienen un futuro enorme, los tenemos en cuenta pero necesitamos el tiempo y no hacerlos perder el tiempo a ello de subirlos y que no jueguen. Hoy tenemos 30 jugadores en el plantel, entonces es muy difícil”.

Decurnex evitó hablar de De León y del juez

El presidente de Nacional, Decurnex, fue consultado por las expresiones del extécnico del club Hugo De León contra los arbitrajes que levantaron polvareda. Las declaraciones de De León determinaron que los árbitros lo lleven a la Justicia. La gente anoche, en el Parque Central, le brindó muestras de respaldo a De León con banderas y cantos.

“No escuché las declaraciones de Hugo, las hizo como hincha que es, como parte de la gran hinchada de Nacional, como ídolo, pero no me corresponde dar una opinión al respecto. Es su opinión y cada uno dice lo que piensa. Nosotros como club hicimos lo que teníamos que hacer y en el momento que teníamos que hacerlo. Seguiremos trabajando para incluir tecnología y hacer un fútbol uruguayo cada día mejor”.

Consultado sobre la actuación del árbitro Andrés Matonte, el presidente respondió: “Yo no opino del arbitraje porque no corresponde a un dirigente estar opinando luego de cada partido, lo hicimos cuando había que hacerlo”, concluyó.