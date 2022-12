“Ha sido un año muy bueno en general, en todos los rubros de remates”

Luego de aquel tiempo de pandemia, que supuso reacomodar la actividad –como en todos los sectores– y promover la modalidad virtual, los remates vivieron en este 2022 una muy buena temporada, con variada ofertas y propuestas en todos los aspectos y circunstancias.

“Ha sido un muy buen año en general, en todos los rubros de remates”, comenzó diciendo Pablo Ponce de León, presidente de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci). “Tanto en las remates ganaderos como los judiciales, particulares y oficiales, que han sido sobre todo administrados por la Asociación”, subrayó.

A su vez, se “afianzó mucho” el remate online, especialmente en el interior del país y como producto de una tendencia que primó durante la pandemia. “Hizo que todos los colegas del interior, que tenían sus remates de galpón en cada localidad y en las ciudades, puedan prácticamente ofertar a todo el país de forma virtual”, dijo Ponce de León.

Además, “la virtualidad ha hecho bajar los costos operativos, y ha hecho agrandar ese mercado. Hoy podés comprar desde cualquier lugar y ofrecer desde cualquier lugar. Eso ha sido una ventaja para el remate particular. El remate judicial todavía es cien por ciento presencial; lo mismo para los oficiales”, prosiguió el titular de la Anrtci.

Sí se ha dado, en las subastas ganaderas como oficiales, como una especie de semipresencialidad, porque en algunos casos lo que se remata aparece a través de una pantalla. “Se exhibe en un lugar y se remata en otro”.

En cambio, en Uruguay, y según la ley, el judicial tiene que ser siempre presencial. “Se lleva de forma personal a través del rematador y quien oferta tiene que estar presente en el salón. Por supuesto que podés manifestar, una vez que concluye el remate, que comprás para otra persona que no está en el lugar”, explicó.

En plena expansión

Ponce de León, al frente de la Anrtci desde agosto de 2021, manifestó con seguridad que su entidad “crece año a año”. “Está administrando la mayoría de los remates oficiales. Que son todos los bienes que pertenecen al Estado que salen a la venta a través de la herramienta del remate. La Asociación es la que administra los remates y designa a través de sorteos la participación de los rematadores”, detalló.

En concreto, este año administró 20 remates oficiales, entre enero y diciembre de 2022, con la participación de 180 rematadores. “Para nosotros es un logro importantísimo”, insistió el presidente que alabó la “confianza” depositada en la Anrtci.

“El organismo estatal lo que hace es delegar en la Asociación esa administración de los remates oficiales y, por lo tanto, delega la participación de los rematadores a través de un sorteo. Antiguamente, el organismo designaba de forma directa sus rematadores de confianza. Es una cuestión legal, establecida en la ley, pero por gestiones que han hecho diversas directivas hemos logrado que el organismo delegue en la confianza de la Asociación toda la preparación, ejecución y administración de esos remates”, se explayó Ponce de León.

Preparando 2023

Con este impulso, los rematadores congregados en este organismo visualizan una temporada igual de buena que esta que finaliza. “Tenemos proyectado una serie de remates importantes para principios del año que viene, para mediados de febrero y marzo”, comentó el directivo en relación a unos remates de Ancap, el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo. “En cuanto al resto de los remates, entiendo que van a seguir en la misma línea de volumen que se vinieron dando durante todo este año”, agregó.

Esta realidad deja en evidencia que la herramienta del remate “está más vigente que nunca”. Es una vía que brinda “mucha transparencia, genera confianza, es eficiente, es un medio de venta rápido. Desde la Asociación la queremos proteger a muerte y esto se hace mediante la capacitación y una continua actualización de la normativa”.

Como entidad nacional, Ponce de León indicó que su directiva ha trabajado fuerte para salir al interior y para visitar a los diferentes rematadores de los distintos departamentos, así como a sus asociaciones locales, “que hay muchas”.

“Esta directiva fomenta la continuidad de esas asociaciones para trabajar en forma coordinada. La Asociación nuestra es nacional, pero Uruguay es un país muy centralizado en Montevideo. En el interior hay muchísima cantidad de colegas que trabajan muy bien y muy fuerte. También son socios de la nacional, participan de los remates oficiales y judiciales. Hemos trasladado hacia el interior toda la parte de capacitación, y hemos estado en contacto con ellos para organizar remates en conjunto. Esto es lo que llamamos integración”, argumentó. Además, en la directiva hay integrantes de Salto, Durazno, Florida y Canelones.

Ponce de León cumplirá su mandato de dos años en agosto de 2023, con la posibilidad de ser reelegido por los socios por un período de igual extensión. “Es algo que todavía estoy meditando, aún no lo he resuelto”, dijo. Y ponderó la calidad de su equipo: “Trabaja a la par y va para delante. Si no, es imposible. Hay muchos frentes abiertos y hay que cinchar parejo. La tarea se hace mucho más fácil de esa manera”.