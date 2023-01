"Hay momentos en los que uno quizás no quiere ser Matías Valdez el cantante sino el que no conocía nadie"

Atiende el teléfono y suena la banda. “Están todos los malandros ahí adentro haciendo ruido”, advierte y suspira una risa contagiosa. Se lo escucha caminar, alejarse de los músicos y el sonido de la cumbia va disminuyendo.

Taladros. “Estoy con la casa en obra y los gurises ensayando. Me paro en el medio”. Parece una buena imagen para ilustrar el momento que vive Matías Valdez, el artista nacido en Mendoza Grande que se convirtió en un año en el artista uruguayo más escuchado en Spotify. La más reciente estrella de la música tropical se para en el medio: en el centro de la escena musical, entre una banda de amigos que apostaron a un proyecto que lleva su nombre y un cambio de vida que todavía está en construcción.

Siempre le gustó la música, pero también las máquinas y los camiones. Desde los 14 años formó parte de bandas de cumbia con sus amigos del liceo como Dame Un Beso o Quebrando Estilo. Pero no cantaba, era el baterista. “Si bien cantaba y me gustaba mucho escribir canciones, cantaba más en casa que en otro lado. Cantaba en casa y ya estaba contento”. Ahora su voz llena teatros y convoca festivales.

Trabajó en un tambo, repartió gasoil en estaciones de servicio y manejó todo tipo de fierros. De hecho, cuando recibió la llamada que le “cambió la vida” estaba trabajando en la obra de las vías del Ferrocarril Central donde conducía camiones y maquinaria. “Yo era una persona que me levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche a casa”. Ahora vive noche a noche.

El próximo 19 de enero va a tocar en el festival Canelones Suena Bien junto a Anita Valiente, mientras prepara un show en el Antel Arena a mediados del año y presentaciones fuera del país. En entrevista con El Observador el nuevo nombre de la charanga habla sobre sus comienzos, el manejo del éxito y sus nuevos objetivos.

Instagram @matiasvaldez_oficial / Mauricio Rodríguez

Matías Valdez en una de las fechas en el Teatro de Verano

¿Cuándo descubriste el gusto por la música y especialmente la charanga?

Siempre me gustó pero se me vino a despertar la pasión un poco más grande. Allá por los 11 o 12 años me regalaron una guitarra, arranqué clases y empecé a prestarle un poquito más de atención. Después mi tío tenía una discoteca y yo lo acompañaba. Ahí se me despertó la pasión por lo que es la charanga, la cumbia. Después de grande, a los 14 o 15, empecé a formar bandas con amigos y hace dos años llegó la oportunidad de estar con mi productora. Hoy por hoy viene todo encaminado.

¿Hubo algún referente que hayas visto en esa época de boliche haya despertado esa pasión?

Nunca tuve así como un referente, un modelo a seguir, ni tampoco me pasa con algún artista. Me gustan muchos artistas pero no es que tenga un modelo a seguir, porque pienso que cada uno tiene que mostrar lo que puede hacer. Justamente así va a generar lo que es su identidad. Me pasa de ver mucho a artistas y decir "es igual que tal y tal". Fui por el lado de esquivar eso. Sea bueno o malo pero mostrar lo que sabés hacer. No siempre le va a gustar a todo el mundo, eso está claro.

En 2021 lográs lanzar tu carrera como solista

Yo estaba sacando algunas cosas. Estaba grabando algunas canciones pero justo llega la llamada de 360 y Montevideo Music Group, que son quienes trabajan conmigo hoy, para saber si quería hacer este proyecto. Los que tocan conmigo son amigos míos, entonces decidimos que sí y echamos para adelante.

Cuando arrancamos con este proyecto estaba trabajando en un camión. Costó a lo primero, justamente porque al momento que esto empezó a demandar mucho tiempo era dejar sin saber que iba a funcionar o no, porque en ese momento todavía estaba la pandemia. Era un riesgo de si pasaba algo con la pandemia y se cerraba todo de vuelta me quedaba sin el pan y sin la torta. Se tomó la decisión y salió todo bien.

¿Hoy te sentís muy alejado de ese Matías?

Me cambió la vida. Para bien, obviamente, pero me cambió un montón toda la vida porque la rutina y todo lo que hacía es diferente. A veces extraño un poco porque siempre me gustó lo que es el campo, las máquinas y los camiones, al igual que la música. A veces me hace un poco de falta el Matías viejo, pero siempre que tengo un tiempito trato de ir a visitar a algún colega para volver un poco a eso también. Porque me gustan las dos cosas. Siempre digo que si el día de mañana me toca volver, volvería con gusto. Ojalá podamos vivir siempre de la música, pero eso depende mucho de la gente y cuánto decida acompañarnos o no.

En una entrevista en El País, decías que no creías que el éxito le pudiera pasar a una persona como vos. ¿Por qué te parecía que no te podía pasar a vos?

Yo pienso que uno sueña, pero tampoco sueña tanto. Eso para empezar. Además, veo que si bien uno se esfuerza, trabaja y le mete para adelante, quizás hay un montón de personas que lo hacen al doble o están 100% dedicadas a luchar por ese sueño. En mi caso hacía las dos cosas. En ese momento estaba más enfocado en tener un mejor trabajo, en tener una casa, en formar una familia. Si bien hacía música ya estaba medio rendido, entonces que se me diera la oportunidad fue bastante loco porque es una oportunidad que buscaba desde que tenía 15 años y vino a llegar ahora, un poquito más de viejo como quien dice, si bien no soy tan viejo.

Desde que tenías ese sueño hasta ahora cosechaste 1.119.800 oyentes mensuales en Spotify y un tema como Latidos acumula 15 millones de reproducciones. ¿Qué sentís cuando escuchas esos números?

Hoy estoy en un punto en que no puedo creer cómo nos cambió la vida tanto y para bien. Cómo eso que vimos por fuera muchos años hoy es realidad. Incluso tengo la posibilidad de que a mis amigos también les vaya bien. Toda la barra dejó su trabajo anterior para poder dedicarse a esto. Si fuera a poner todos mis amigos –que la mayoría son músicos– en la banda, tendríamos que ser como 20 y ya sería más complicado. Pero del grupo más cercano que armamos sí es parte de la banda y es un privilegio poder contarlo.

Fue con Quédate, que fue la cuarta canción, cuando más gente entró a escribir, seguidores empezaron a llegar, la gente saludaba más en la calle y me reconocía. Fue justamente cuando empezaron a salir los toques. Fue con Quédate que llegó el primer bombazo, la primera explosión. Después llegó Latidos que superó todo lo otro.

¿Cómo te llevas con la popularidad? Qué es lo mejor y qué es lo más difícil de alcanzar el éxito en una carrera musical.

La llevo bien porque trato de no pensar mucho sino irla llevando. Disfrutar de las cosas buenas y cuando se presenta una mala echar para adelante para que se solucione. Pero creo que la parte fea es justamente el hecho de perder la libertad. Capaz de decís 'hoy quiero ir a comer tranquilo' y no vas a comer tranquilo porque tenés media milanesa en la boca y te están pidiendo una foto. Ese tipo de cosas, que no son graves, pero bien o mal hay momentos en los que uno quizás no quiere ser Matías Valdes el cantante sino el que no conocía nadie. Uno a veces necesita esa tranquilidad pero no la tenés. Salís a la calle y capaz que tuviste un día malo y eso no se lo vas a transmitir a la gente que viene con emoción a saludarte porque te cruzó. Vos le vas a transmitir esa misma emoción. Hay cosas que te guardás. A veces está bueno tener esa libertad como tenías antes.

¿Y dónde encontrás ahora esos espacios de libertad?

En las casas no más. En las casas y en el campo. Me gusta mucho cuando tengo tiempo ir al campo. Ahí me siento libre.

El tema es que pasas de que no te conozca nadie a estar en la boca de todo el mundo. Y eso que esto realmente es chico. Si a veces uno se le complica no me quiero imaginar lo que es la vida de personas que están a otro nivel. No sé, Messi.

Por lo general las bandas que salen del interior del país cuentan que tienen dificultad para entrar en Montevideo, ¿cómo fue para vos la llegada a la capital?

Lo de nosotros fue todo al revés, literal. Entramos a tocar primero en Montevideo y después se esparció para afuera, porque fue justo cuando estaba todo cerrado entonces lo que abría eran los bares en Montevideo y los bailes de Montevideo con mesas. Lo nuestro fue literal todo al revés, todo.

Viviste el proceso contrario de la mayoría de los músicos del interior del país.

Fue todo bastante loco. El hecho de que generalmente uno arranca a sonar afuera y después entra la capital. Que justamente se nos diera a nosotros, porque hay muchos artistas del ambiente que estuvieron en otra banda antes, se fueron haciendo a conocer y ahí se lanzaron como solista; a nosotros no nos conocía nadie. Le pusimos Matías Valdez por ponerle Matías Valdez porque había que ponerle un nombre y nos parecía mejor que ponerle un nombre de banda. Que se nos diera así, cuando no nos conocía nadie y pasar a todo lo que pasó, es bastante loco y es por lo que más agradecemos: que no dieran la oportunidad de crecer tan rápido.

En ese camino de crecimiento ganaron dos premios Grafitti antes de que termina el año, en dos categorías como Tema del año y Artista del año. ¿Qué sentiste en ese momento y qué importancia le dan a las premiaciones?

Valoramos todo por igual, porque todo es en base a cierta semilla que plantaste antes para que las cosas se dieran. Todo el equipo valora por igual tanto un premio como un show, como tener la posibilidad de hacer un Antel Arena el 17 de junio. Tenemos la posibilidad de decir "estamos en el Antel Arena" y para nosotros es todo muy grande.

Ahora estás por sacar tres canciones nuevas, ¿cómo es el proceso de composición?

Ahora estamos trabajando en una canción solos, una canción con La Konga y una canción con [Rodrigo] Tapari. Somos varios en el equipo que escribimos entonces resulta bastante divertido porque en realidad se van cruzando las historias de todos y después terminan en otra cosa que nada que ver. Si bien algunas canciones son mías, algunas son de alguno de los chicos, y otras son compuestas entre todos. Generalmente uno cae con una idea y al que se le ocurra primero la termina.

¿Qué te sorprendió cuando entraste en la industria de la música?

Mucha gente piensa que no hacemos nada, que salimos los fines de semana no más. Me di cuenta que no era como yo pensaba. Hoy por hoy te puedo decir que trabajo el doble que antes, duermo menos que antes y siempre tengo algo para hacer. Es lo que hay que hacer para trabajar para perdurar en el tiempo, porque si vos te dejas estar o te conformas con el hecho de pegar un tema la gente se olvida. Nosotros al menos trabajamos de esa manera incluso con los shows: armamos un show diferente para tocar en un festival o en un baile, para que la gente que nos ve dos veces no vea lo mismo. Tratamos de ser lo más profesionales posibles para tener la posibilidad de perdurar en el tiempo y de poder llegar a trabajar siempre de esto.

¿Cómo observás que es la relación entre los artistas del género? En tu caso colaboraste con figuras como Chacho Ramos o Lucas Sugo

Yo soy partidario de que la música hay que compartirla y tuve el privilegio de grabar con los dos referentes más grandes que tiene el Uruguay en este ambiente que son Chacho y Lucas. Yo al menos la llevo por ese lado y ojalá todos la llevaran así y no por el lado de la envidia o decir “yo sueno y vos no sonás". Creo que la música está para compartirla y si todos nos apoyamos la gente consumiría más de este estilo.

¿Dónde pensás que está la clave del éxito de tu banda?

No tengo idea. Lo que trato de hacer es mostrarme bien abombado como soy así nadie se sorprende. Mostrar lo que sos, sea bueno o malo, y si le gustás a la gente gustarle por lo que sos y no por un personaje que generes. Sí considero que hay que trabajar verdaderamente para mantenerse y no como un "tengo suerte, voy a tocar un par de meses". Si se te da la oportunidad, meterle para que dure.

Al principio de la entrevista decías que uno sueña, pero tampoco sueña tanto. Ahora, desde este lugar en el que estás, ¿cuáles son tus sueños?

Hoy por hoy que se nos ha abierto la puerta en otros lugares lo que más soñamos es que el día de mañana haya más países esperándonos y tener la posibilidad de grabar con artistas que nunca nos habíamos imaginado. A mí me gusta mucho Morat, yo llego a cantar en un show con Morat y ya quedo chocho de la vida.