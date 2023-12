Hermetismo en el PSOE y Junts frente a la primera reunión en Ginebra

Los participantes en la reunión que tienen previsto mantener este sábado el PSOE y Junts en Ginebra buscan la máxima reserva y han conseguido que por el momento no se sepa dónde se realizará este primer encuentro, que tiene lugar en cumplimiento de los acuerdos alcanzados para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



En la prensa española se ha señalado que el Centro para el Diálogo Humanitario (CDH, también conocido como "Henry Dunant") hará las funciones de verificador internacional en este proceso de conversaciones, lo que este sábado por la mañana ha llevado hasta su sede a los periodistas movilizados desde España para esta cobertura.



Los locales de esta entidad se encuentran en una hermosa residencia del siglo XIX ubicada en el parque "Mon Repos", casi a orillas del lago Lemán, y ha sido allí a donde los periodistas se han dirigido a primera hora del día, bajo la lógica de que si el CDH ejerce de verificador, las reuniones tendrían lugar en su sede.



No obstante, las oficinas se encontraban totalmente cerradas, no había señal de actividad alguna, luces apagadas y estacionamiento vacío, como es habitual un sábado.



Después de algunas horas de espera, los periodistas han asumido que la reunión no iba a ser en ese lugar -que resultaba casi obvio si es el CDH el que oficia de facilitador, pero que ninguno de los partidos ha confirmado- y se han retirado, mientras intentaban averiguar donde se realizará el encuentro, del que tampoco se conoce la hora ni la duración.



Fuentes socialistas en Madrid han señalado a EFE en que se trata de una reunión de trabajo, por lo que no darán publicidad al encuentro en caso de que no haya resultados o avances.



El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, llegaron anoche a Ginebra para ser parte del encuentro.



Ambos declinaron comentar cualquier detalle al respecto.

