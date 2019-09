Huawei presenta el primer smartphone sin apps de Google

Huawei presentó este jueves sus nuevos teléfonos de alta gama. El Mate 30 y Mate 30 Pro vienen con la versión "open source" de Android con los servicios propios del gigante chino, pero sin aplicaciones de Google como venían hasta ahorao.

El consejero delegado de Huawei, Richard Yu, dijo en la presentación que están trabajando en una fórmula "sencilla y transparente" para que los usuarios las descarguen fácilmente, según recogió El País de Madrid.

Las apps que no están preinstaladas son Google App, Google Chrome, Gmail, Google Maps, Youtube, Google Play Store, Google Drive, Google Play Music, Google Play Movies, Google Duo y Google Fotos. Para Mate 30 y Mate 30 pro no hay buscador Google integrado, ni You Tube, sino "Huawei Browse" y "Huawei Music video", lo que lo convierte en el primer teléfono de gama alta de la marca.

Huawei viene con un sistema operativo Android de código abierto, que permite a las empresas agregarle o modificarle su contenido. La firma asiática le adosó EMUI, una capa de personalización hecha por ellos mismos.

Yu dijo que los nuevos teléfonos ofrecerían su propia galería de aplicaciones y que la compañía gastaría 1.000 millones de dólares en incentivos para promover sus servicios de aplicaciones móviles.

El fabricante asiático anunció que no ofrecería las actualizaciones de Google a su sistema tras el veto impuesto por el gobierno de Donald Trump que insta a las empresas a las empresas norteamericanas a dejar de proveer bienes o servicios a algunas compañías extranjeras. Huawei prevé que ese veto le cueste 10.000 millones de dólares.

La celebración del lanzamiento en Europa subraya la importancia de los 500 millones de consumidores de la región para Huawei, que perdió cinco puntos porcentuales en cuota de mercado en la región tras el veto de Estados Unidos.

Características

La gama Mate 30 viene con bordes curvos y busca generar la sensación de "pantalla infinita". El 30 Pro es de 6,53 pulgadas, flexible OLED. Sobre la batería el 30 es de 4.200 mAh y el 30 Pro de 4.500 mHa. "Tiene una pantalla grande pero es muy compacta en la mano", dijo Richard Yu.

En particular, la configuración de "núcleo grande-núcleo pequeño" del hardware significa que puede ejecutar aplicaciones que requieren mucha energía como inteligencia artificial o soportar juegos en línea, mientras ahorra batería en las tareas de rutina.

El nuevo dispositivo ofrece una autonomía de 9,2 horas de utilización continua en 5G, un cuádruple módulo foto y será propuesto en seis colores, uno de ellos forrado en cuero a prueba de agua. La serie Mate estará disponible en las tiendas el mes próximo en Europa y Asia. En Uruguay, aún no hay confirmación oficial de si el producto estará disponible. Fuentes de la filial local de Huawei aseguraron a Cromo que "estiman" que podrá adquirirse.

(En base a AFP y Reuters)