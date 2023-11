Imperdible encuentro entre Zidane y Messi: "Es una pena no haber jugado juntos"

Zinedine Zidane y Lionel Messi tuvieron un encuentro en Miami, en un evento organizado por Adidas, y hablaron sobre muchos tópicos vinculados al fútbol, como el cariño por Maradona, el fanatismo por Paibo Aimar, el ídolo del argentino y el rol del número 10, además de bañarse de elogios mutuamente.

"La palabra es una, magia, es lo que me gusta. No estamos todos los días juntos, pero es un día importante para mí para decirle la admiración que tengo para él. Para mí es pura magia. Para mí que entiendo de fútbol, ver a uno en el campo, casi sabía lo que iba a ver, la conexión", comenzó expresando el francés sobre el argentino, a lo que Messi respondió: "Te admiro muchísimo, no tuvimos la suerte de jugar juntos, sí enfrentarnos un poquito. Siempre respeto y admiración por lo que hiciste y seguiste haciendo. Para mí Zidane es uno de los más grandes de la historia. Siempre lo admiré y lo sufrí también cuando estaba en el Madrid porque yo era del Barcelona. Me acuerdo la época de los Galácticos, de la Copa Europa, que tenían un equipazo, pero él siempre fue un jugador diferente, tenía arte, magia, todo. No es porque esté acá pero para mí es uno de los más grandes de la historia. Tengo muchos recuerdos de él".

Otro tema que conversaron, fue sobre sus respectivos ídolos en la infancia: "Porque jugaba en el Marsella era Enzo Francescoli. Uno de mis hijos se llama Enzo. Él jugaba en el Marsella, yo tenía 13 antes de ir a Cannes donde empecé a jugar y él estaba en el Marsella, cuando lo vi dije, quiero ser como él. Era muy elegante, cómo manejaba la pelota, digo esto no se ve mucho", manifestó Zidane.

Por el lado de Messi, el argentino hace tiempo hizo de público conocimiento su fanatismo por Pablo Aimar: "Bueno yo era chico también, pero lo vi en la época de River, que ganaban todo en ese momento. Tenían un equipazo. Lo aman en River, hoy por hoy sigue en el club trabajando. Tuve la suerte de conocerlo y es una gran persona. En esa época de River, si bien era chico, me acuerdo que era una locura. No sé si fue su última etapa en River. Siempre dije que me gustaba mucho Aimar, que llegaron a jugar juntos con Enzo. Después fue al Valencia. Un jugador que me encantaba su manera de jugar, al que seguía, jugaba en un River también que tenía un gran equipo y él destacaba mucho. Sacando a Diego (Maradona), que era un caso aparte y para nosotros primero es Diego y después el resto, Pablo (Aimar) era una persona que admiraba mucho como jugador. Incluso en esa época por ahí no seguía tanto de chico el fútbol europeo, cuando vas creciendo y te vas dando cuenta de más cosas, ahí sí empezas a ver mucho más fútbol de Europa. Pero en ese momento era local, de Argentina, y Pablo me gustaba mucho", declaró.

También se habló sobre Diego Armando Maradona y simbólico dorsal 10: "Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque hablás del 10 y se te viene Maradona a la cabeza. Todos los que crecimos de chiquitos con el fútbol queríamos ser como él. Si bien ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Intentar copiarlo, lo que hacía Maradona... Era el jugador que nosotros admiramos y veíamos más allá de las edades. Yo a Diego lo vi poco, cuando fue a Newells en su etapa final, yo tenía 6 o 7 años. Igual que en el Mundial del 94, yo era chico. Si bien después vi videos con todo lo que significa, por más que no lo haya visto, yo lo vi poco pero hay gente que no lo vio nunca, es nuestro referente, nuestro ídolo. El Diego es algo muy fuerte que va a seguir estando por muchísimos años más sin dudas. Está presente de generación en generación. Mis hijos saben de él sin haberlo visto nunca, solo por video o lo que les contábamos. Para nosotros es muy importante su figura por cómo representó a Argentina y por cómo somos los argentinos", expresó Messi.

"Maradona era un ídolo para todo el mundo, no solo para los argentinos. Entonces para ustedes hablar de Maradona, y sobre todo vos con lo que has hecho, al final es muy bonito. De pequeños queríamos tener todos el número 10. Es líder", contestó Zidane haciendo referencia a Diego.

En otro línea, el campeón del mundo en Qatar 2022 habló sobre dicho dorsal y el momento en el que tuvo que cambiarlo en su estadía en Francia: "El 10 sigue siendo una camiseta especial. Yo estaba muy acostumbrado a usar la 10 en Barcelona, en la Selección, pero cuando llegué a París no. Si bien no me importaba y no pasaba nada, extrañaba un poco el tener mi número porque lo había usado toda la vida pero me fui acostumbrando, porque el 30 era una camiseta significativa. Yo empecé con el 30, debuté con el 30 y tenía algo especial", afirmó.

Para finalizar y siguiendo con la línea del "10", analizaron entre los dos el rol que tiene ese protagonista en el futbol moderno: "Hoy en día no es tan importante el número 10", comenzó narrando Zidane. "Claro, hay muchos equipos que juegan con 4-3-3 y los 10 son más interiores… o en el 4-4-2 lineal no entra tampoco. Ahora se transforman en interiores o en extremos falsos. Pero el 10 nuestro o el que caracterizaba siempre al 10 argentino, media punta, enganche (Riquelme, Aimar) hay pocos, se perdió mucho", sumó el argentino.

"El fútbol cambió mucho, la manera, los sistemas, desde chiquitos empiezan con 4-3-3 o así. Por ahí el número 10 que es muy característico no entra en ese sistema. De esa manera se perdió la formación de esos jugadores", agregó Messi, a lo que Zizou contestó: "Sí, exactamente", sentenció.