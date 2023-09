Ione Belarra critica a la vocera de Sumar por perjudicar a Podemos: “No tiene experiencia parlamentaria”

La ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha calificado este martes de error político de "recién llegada" y de "falta de conocimiento" la decisión de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de dejar a Podemos fuera del reparto de portavocías del Congreso de los Diputados.



En una entrevista en RNE, Belarra no ha ocultado su malestar con la lista de portavocías registradas este lunes por Sumar en la que Díaz figura como presidenta del grupo parlamentario, mientras que Marta Lois ocupa su portavocía, "una persona que no tiene experiencia parlamentaria", ha dicho la ministra y secretaria general de Podemos.



"Creo y aspiro a que Yolanda corrija algo que me parece claramente un error político, porque además Podemos no va a dejar de hacer política", ha enfatizado Belarra quien, preguntada si considera que la decisión de la líder de Sumar buscar perjudicar de forma intencionada a Podemos, ha respondido: "Eso se lo tendrá que preguntar a ella. Quiero pensar que es un error de recién llegada".



No ha afeado, sin embardo, la reunión en Bruselas entre Yolanda Díaz y el líder de Juntos, Carles Puigdemont, un encuentro que ha enmarcado en los intentos de "distintos actores políticos" para conseguir acercar al PSOE.



"Lo fundamental y lo más difícil es que el PSOE reconozca como actor legítimo a Juntos", ha opinado Belarra, antes de recordar que a los socialistas les ha costado mucho reconocer esta legislatura que necesitaban los apoyos de ERC y de EH Bildu y han "renegado" de ellos durante la campaña electoral.



A juicio de la ministra, esta situación hace más difícil y problemático para el PSOE alcanzar un acuerdo de investidura que permita "armar una mayoría no de izquierdas pero sí plurinacional y democrática".



Y esa mayoría, ha añadido, tiene que analizar "la crisis del modelo territorial", lo que pasa "por dar solución política al conflicto entre el Estado y Cataluña", y por un nuevo encaje territorial.



Preguntada por el ERE en Podemos que supondrá el despido del 70 % de la plantilla de la formación morada tras los resultados del 23J, Belarra ha defendido que la decisión no ha sido tomada por la dirección.



"Ha venido impuesto por un acuerdo electoral en el que nosotras nos sentimos injustamente tratadas. Pienso que si hubiera habido unas primarias como siempre las ha habido en nuestro espacio político, Podemos habría tenido otra representación y por tanto, otro peso político en el actual grupo parlamentario. Y creo que ese ERE quizás no se hubiera producido", ha zanjado.

EFE