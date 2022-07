Israel mantiene la acusación contra Irán por los atentados en Buenos Aires

Por Ariel Said

Israel sostiene la responsabilidad de Irán en la decisión de atentar contra la embajada de Israel y la Amia en Buenos Aires durante la década de los '90. Así lo confirmó en una comunicación telefónica el director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel, Lior Haiat.

La aclaración oficial de Israel se dio luego de la publicación del New York Times, en la que se afirma que un documento interno del Mossad, el servicio de inteligencia hebreo, indica que los ataques en Argentina fueron realizados por una unidad secreta de Hezbolá cuyos agentes no contaron con la participación activas de ciudadanos argentinos ni asistidos por Irán en el territorio.

"Israel sabe que Irán ordenó, decidió el objetivo a atacar, los entrenó y los financió" enfatizó Haiat a El Observador. Las aclaraciones de Israel se debieron a una interpretación sesgada del documento del Mossad donde algunos dejaron entrever que Irán no fue parte de los atentados. La confusión fue tal que el propio gobierno de Jerusalén debió salir a aclarar.

De esta manera Israel confirma la veracidad y autenticidad de lo publicado por el New York Times el 22 de julio por el periodista israelí y experto en tema de inteligencias Ronen Bergman. El documento no es otra cosa que el resumen de años de recolección de información por parte del Mossad y sus conclusiones, donde incluso se realiza una autocrítica al no haber prevenido el segundo ataque luego del atentado contra la embajada.

El documento referido por el New York Times es de carácter secreto y los pormenores se conocen sólo por lo publicado por el periódico. Sin embargo no difiere mucho de lo que Israel viene sosteniendo por años: la autoría de Irán y la ejecución de los atentados por parte de Hezbolá.

Sí existen diferencias entre la investigación argentina y las conclusiones del Mossad con respecto al origen y tipo de explosivos usados en la AMIA y la embajada. No queda claro en el artículo de New York Times a qué tipo de explosivos se refieren y para cuáles de los atentados, ya que si hablamos de la embajada se sospecha que fue usado TNT, C4 o algún derivado, mientras que en la AMIA la Justicia determinó que fue amonal, un fertilizante que se encuentra en el mercado local con mucha facilidad.

En cambio el artículo periodístico, no negado por Israel, señala que los explosivos fueron contrabandeados en botellas de champú y cajas de chocolate en vuelos comerciales regulares desde varios países europeos. Luego fueron ocultados en un parque de Buenos Aires, en este punto las conclusiones del Mossad difieren sustancialmente de la investigación argentina.

Aún la fiscalía argentina, que investiga el atentado a la AMIA, ni la Corte Suprema que lo hace con el atentado a la embajada, realizaron petición alguna al gobierno de Israel, ya que hasta las declaraciones de Haiat el hecho estaba enmarcado en una investigación periodística.

Fuentes judiciales argentinas, consultadas por El Observador, señalaron que es potestad del fiscal argentino Sebastián Basso, que tiene delegada la investigación, realizar los requerimientos necesarios.

Las declaraciones de Haiat sirvieron también para apaciguar la crisis interna de la comunidad judía tras conocerse el contenido del New York Times. El abogado de la AMIA, Miguel Brofman, dijo que "la nota del New York Times no parece un trabajo periodístico serio, está plagado de errores y de afirmaciones directamente absurdas", según consigna el medio argentino Infobae.

En declaraciones al mismo medio, el presidente de la DAIA, la representación política de la comunidad judía en el país sudamericano, Jorge Knoblovits, señaló que "la información que trascendió en el New York Times debe tener tratamiento judicial para darle certeza".