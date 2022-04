Ithurralde y los tres penales de Nacional: "Me gustaría saber qué ocurriría si esto se plantea en un clásico"

El entrenador de Boston River, Ignacio Ithurralde, habló en Vtv luego del partido que su equipo perdió 6-0 ante Nacional, en el encuentro de la octava fecha del Apertura. Si hubieran ganado, quedaban transitoriamente como líderes a la espera del partido que este lunes jugará Deportivo Maldonado ante Wanderers.

Sobre sus sensaciones, expresó: "Nos queda un sabor demasiado amargo", y apuntó: "Estoy angustiado y triste por la situación, pero a su vez tranquilo porque sabemos el equipo que tenemos. Tuvimos un buen inicio de campeonato. Estamos tranquilos y vamos a seguir trabajando".

Lo que ocurrió en el campo y los tres penales que pateó Nacional por decisiones del VAR, manifestó: "Fue una noche fatídica, con rendimientos individuales muy bajos. Fuimos superados ampliamente en todo concepto. Queda la sensación del comienzo, con los tres fallos y mi expulsión que no me gustaron. El VAR es una buena herramienta pero patear tres penales es demasiado. Fallamos en las respuestas anímicas. Es normal que ocurra esto con un rival que nos superó en todos los aspectos".

Además, dijo: "El gol tempranero cambió todo. Luego viene la secuencia de los penales y mi expulsión. Esto (que ocurrió con los tres penales que remató Nacional) puede llegar a pasar en un partido de esta magnitud, pero si ocurriera en un clásico no se patean tres penales porque sería una locura. El árbitro me echa por decirle que estas cosas generaban violencia".

"Con un equipo sin hinchas y sin respuestas de nada, no sucede nada. Me gustaría saber qué ocurriría si esto se plantea en un clásico. Me expulsa por eso. Con una amonestación me podía haber acomodado. Son cosas que pasan".

Consultado sobre el estado de la cancha dijo que no tuvo incidencia en el funcionamiento de su equipo: "El rival más grande que tuvimos fuimos nosotros mismos".