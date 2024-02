Javier Milei aseguró que Cristina Kirchner se opone a una alianza del oficialismo con el PRO

El presidente Javier Milei aseguró que la ex mandataria Cristina Kirchner no quiere que La Libertad Avanza y el PRO se junten, al tiempo que apuntó a la oposición y reveló que el 1 de marzo hablará ante la Asamblea Legislativa como establece la ley.

"Ella está apuntando a que los que tenemos cierta afinidad no nos juntemos", señaló Milei en declaraciones al programa "Cristina sin vueltas", que conduce Cristina Pérez por radio Rivadavia.

El mandatario nacional sostuvo que, tras las elecciones nacionales, los que estaban "del lado del cambio" ahora están "sentados en la misma mesa". "Hay una afinidad" con el PRO, resaltó Milei y destacó el trabajo que hicieron durante el tratamiento de la ley ómnibus.

Al ser consultado sobre si le había parecido que Cristina Kirchner había lanzado advertencias golpistas en el texto difundido ayer, respondió: "Si se van a poner de acuerdo todos los que están perdiendo sus privilegios y van a intentar voltear un gobierno, que lo intenten".

De los chistes con Cristina a los conflictos

Milei, en tanto, recordó cómo fue su encuentro con la ex presidenta en la asunción del 10 de diciembre: "Le hice una humorada cuando me dijo ´Póngase a mi izquierda´ y le dije si era factible. Y me dijo ´Ya se va a sentar en el Sillón de Rivadavia y verá que las cosas son de otra manera´". "Y lo otro muy divertido fue lo del bastón, donde está la cara de mis hijitos de cuatro patas y le pareció simpático", indicó el jefe de Estado.

Además, reveló que el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias sí hablará en el recinto de la Cámara de Diputados, al descartar la posibilidad de volver a dar un discurso de espaldas al Congreso.

"Es falso, es una mentira grosera (que no hable en el recinto). La asunción presidencial yo la puedo hacer del modo que se me da la gana, ahora cuando usted hace la apertura de las sesiones ordinarias la hace frente a la Asamblea Legislativa del Congreso, dentro del recinto, no voy a hacer algo que no esté en la ley. Dice ante la Asamblea Legislativa, así es como lo voy a hacer", enfatizó.

Al volver a hablar de la caída de la Ley de Bases, sostuvo: "Para mí no fue un fracaso, fue un éxito rotundo". "Más allá de que nos pongan trabas, nosotros no negociamos el déficit cero, ni negociamos el saneamiento del Banco Central. Aun con las condiciones actuales, Argentina puede empezar a crecer genuinamente", resaltó Milei.

En tanto, ante la consulta sobre cómo recomponer los salarios, expresó: "¿Y qué hago, prendo la maquinita de hacer billetes y le agrego tres ceros?".

"Los salarios crecen por la productividad, para mejorar la productividad hay que invertir y para invertir hay que ahorrar. De esto se sale ahorrando y trabajando", agregó el Presidente.