Javier Milei asistió a una ceremonia judía y recibió la bendición del reconocido rabino David Pinto Shlita

El presidente electo, Javier Milei, compartió un emotivo encuentro el sábado por la noche con el respetado rabino David Pinto Shlita, en el corazón del barrio porteño de Once. En un momento lleno de significado, el líder de La Libertad Avanza participó en la ceremonia de Havdalah y recibió la bendición de este influyente líder religioso.

Con visible emoción, el rabino expresó sus deseos para Argentina, destacando: "Celebro a este hermoso país, Argentina, y pido a Dios que proteja a la Nación para que vuelva a ser lo que fue antes. Estoy seguro de que, con la ayuda de Dios, liderarás a la Nación hacia el éxito junto con el pueblo argentino".

A su vez, Milei agradeció en un inglés algo titubeante: "Thank you, thank you, rabbin". El momento se volvió aún más especial cuando Pinto Shlita se dirigió a Karina Milei, la hermana del nuevo mandatario, expresando sus oraciones para la protección de su familia en todo lo que necesiten.

Durante la ceremonia, el rabino solicitó el nombre de la madre de Milei. Después de un pequeño malentendido, se aclaró que se refería a su madre, no a su hermana. El presidente electo respondió con el nombre "Alicia Lucich", y el rabino le otorgó también su bendición.

Milei, como ha mencionado en repetidas ocasiones, se encuentra inmerso en el estudio exhaustivo de la Torá y está en proceso de completar su conversión al judaísmo. En una entrevista en el mes de septiembre, afirmó: "No voy a la iglesia, voy al templo. Tengo un rabino de cabecera. Estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel. Estoy a poco de ser judío, sólo me falta el pacto de sangre".

Durante la Havdalah, ceremonia de separación del Shabat con el resto de los días de la semana, Javier #Milei, presidente electo, fue bendecido por el Mekuval (cabalista) rabino David Pinto Shlita.@JMilei pic.twitter.com/lbQn3NJCYl — Radio Jai (@fmjai) November 26, 2023

A pesar de su formación católica, el próximo jefe de Estado, quien hasta finales de 2021 seguía siendo católico al menos públicamente, ha experimentado una transformación notable. Su compromiso con el judaísmo se evidenció al jurar como diputado nacional, donde lo hizo por Dios, la Patria y sobre los Santos Evangelios, junto a la futura vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Como parte de sus próximos planes antes de asumir oficialmente el cargo el 10 de diciembre, Milei tiene programado viajar a Estados Unidos para visitar la tumba del "Rebe de Lubavitch", un influyente rabino del siglo pasado que falleció en 1994. Guillermo Francos, designado como ministro del Interior del nuevo gobierno, confirmó que durante esta visita, el presidente electo participará en una reunión espiritual antes de dirigirse a Washington para otras importantes reuniones.