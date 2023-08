Javier Milei prepara gira de enviados para convencer a un Wall Street escéptico

Por Esteban Rafele

Dos de los integrantes del equipo económico de La Libertad Avanza con vínculos con los mercados financieros comenzarán a mostrar en Wall Street, la semana próxima, el programa de reformas que promete implementar Javier Milei en caso de ser presidente. El próximo jueves 7, el candidato a Senador y dueño del Banco de Valores Juan Napoli y el experto financiero Darío Epstein, de Research For Traders, se reunirán con financistas en Estados Unidos y tratarán de despejar algo de la incertidumbre que persiste en torno al ganador de las PASO.

Según fuentes de LLA, se trata de un encuentro informal y no de un road show. Traducido: no será una reunión con PPT detallado y espacio para preguntas y respuestas, sino unas cervezas con banqueros con los que Epstein y Napoli tienen relación.

Uno de los invitados dijo a El Cronista que la cita será en la casa de Gerardo Mato, ex alto ejecutivo del HSBC, en Connecticut, a dos horas de Nueva York. Mato es referenciado como un financista que organizaba reuniones con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Cautela en EE.UU.

En Wall Street todavía prima la cautela. Uno de los ejecutivos consultados dijo que no participará de la reunión y otro puso en duda su asistencia. "No tiene recursos para dolarizar", opinó uno los convocados al encuentro, que no oculta su rechazo al libertario. Otro consideró que el programa que Milei incluyó en su plataforma electoral es "mucho voluntarismo teórico".

Para Milei, dar vuelta ese escepticismo es clave. Para avanzar con la dolarización, debería conseguir que el mercado esté dispuesto a financiarla. La propuesta de Emilio Ocampo, que el candidato consideró hace poco como la que más le convence, supone constituir un fideicomiso en el extranjero garantizado con títulos públicos en poder del Banco Central y el FGS y las acciones de YPF, entre otros activos.

Emilio Ocampo, autor de uno de los proyectos de dolarización que más convence a Milei.

"Si se realiza un análisis integral de la propuesta de dolarización que Milei-Ocampo impulsan, los escenarios deben incluir la colocación de deuda como variable clave, para garantizar el ingreso de dólares que financien el nuevo esquema y respalden la totalidad de los pasivos a cubrir", evaluó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Hace 10 días, en su primer contacto formal con el staff del FMI, Milei y su equipo resumieron el plan de reformas secuenciales, que comenzará con un fuerte ajuste del gasto para terminar, en una primera etapa, con la dolarización de la economía. La secuencia, resumió LLA, empieza con un "ajuste fiscal más importante que el exigido por el propio Fondo", equivalente a 5 puntos del PBI, la unificación de los tipos de cambio y la apertura de la economía. Continúa con una "profunda reforma del Estado (...), una modernización de las leyes laborales" y "una reforma monetaria que termine con el Banco Central".

El ajuste fiscal se concentrará en la obra pública y las transferencias no automáticas a provincias, además de la quita de subsidios a la energía. Esto ya puso en guardia a los constructores, que consiguieron el apoyo del G-6 para destacar el rol clave del Estado en la infraestructura y lo complicado que es reemplazarlo por un esquema de Participación Público Privada en el que el empresario haga la obra y obtenga el beneficio de la tarifa que esa obra genere.

"Supuestas soluciones mágicas"

Según un importante financista, Wall Street comenzó a prestarle atención a Milei y a indagar sobre la viabilidad de su programa, pero todavía lo ve de reojo.

Robin Brooks, economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas, tuiteó este lunes: "Argentina ha quedado excluida de los mercados globales desde el auge del ingreso de capital de Macri, en 2016/2017. Lo que los mercados globales quieren ver para que Argentina vuelva al redil de una reforma lenta y constante, en particular un endurecimiento de la política fiscal. No "supuestas" soluciones mágicas como la dolarización".

Diego Ferro, presidente de M2M Capital Management, dijo a El Cronista: "El problema argentino es político, no económico. Y, si no hay un liderazgo convincente y con capacidad de implementar políticas que no van a ser populares, las ideas pueden ser más o menos interesantes, pero, más allá de eso, no son útiles".

Incertidumbre local

De alguna manera, en Wall Street se replica la incertidumbre que atraviesa al establishment local.

El ministro y candidato oficialista Sergio Massa cultivó un excelente vínculo con el "círculo rojo" y aparece, a los ojos de los empresarios, como quien mantiene el barco a flote, pero a expensas de una herencia que deberá solucionar una próxima gestión.

Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, concentraba las expectativas de quienes apostaban a una derrota del peronismo y la implementación de reformas pro mercado, pero ahora la notan desinflada y descolocada ante el auge de Milei.

Y este último es una incógnita que todavía no tiene interlocutores con la industria y la construcción, entre otros sectores.

"Si hace lo que dice que va a hacer, vamos a volver a tener cinco presidentes en un día", exageró un empresario que prefiere a Massa. "Lo de Milei es un populismo engañoso con lo de la dolarización", dijo otro hombre de negocios que apoya a Bullrich. Hasta su ex empleador, Eduardo Eurnekian, tomó distancia: "No me gusta mucho" la dolarización, dijo, aunque agregó que sería "una respuesta más rápida en cuanto al ordenamiento financiero".