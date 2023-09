Javier Tebas: "Pagar desde un club a Negreira es una irregularidad muy grave"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió al "Caso Negreira" y consideró que "pagar desde un club, cuatro directivas diferentes, a Negreira es una irregularidad muy grave" al tiempo que opinó que este asunto "suma" a la situación reputacional "preocupante" del fútbol español.

"El fútbol español ha tenido una situación reputacional a final de la temporada pasada y al principio de esta preocupante. El asunto Negreira, Vinicius, Rubiales... eso hace daño. El Caso Negreira suma. En este tema hay que seguir investigando para aclarar bien su nivel de influencia en los ascensos y descensos, que en mi opinión tenía mucho, y en las designaciones", declaró.

"Eso es en lo que se está trabajando. El solo hecho de intentar influir ya es sancionable en el ámbito penal, lo dijo el juez en el auto de hace unas semanas. Eso ya es corrupción deportiva. Pagar desde un club, cuatro directivas diferentes, a Negreira es una irregularidad muy grave. Es delito si es para influir", añadió en la presentación del informe del impacto socio-económico del fútbol profesional en España elaborado por KPMG.



En relación a los registros llevados a cabo en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas (Madrid), para recabar documentación relacionada con este caso, manifestó: "Es como consecuencia de que LaLiga, como acusación particular, viene solicitando una serie de pruebas que debe aportar la RFEF en la instrucción. Venimos solicitando el informe que se hizo para la UEFA del caso Negreira, una encuesta que hicieron a los árbitros y algunas cuestiones más que la RFEF no estaba aportando".



"Creo que ha sido fundamentalmente por nuestro escrito. El juez consideró que la RFEF no podía estar como acusación particular y como consecuencia viene la entrada en domicilio para pedir la documentación. Somos prácticamente la única acusación particular que está dando impulso al Caso Negreira. Hay otros en la acusación particular, como el Real Madrid. que hizo solo el escrito de personación y otro evitando que pudiesen ser apartados de la acusación particular y ya no ha hecho nada más", declaró.



Preguntado acerca de si cree que el Barcelona pagó con el objetivo de beneficiarse en los resultados, indicó: "Yo lo que creo es que hay indicios de unos pagos totalmente irregulares. Se tendrá que aclarar si la intención, que yo no encuentro otra, era esa. Cerca está el asunto".



Tebas explicó el porqué de no poder llevar a cabo sanciones al respecto: "No tenemos competencias porque esos hechos ocurrieron a nivel administrativo y está prescrito. Ya lo expliqué. Si hubiéramos podido intervenir, porque no estuviese prescrito, se hubiera abierto un expediente disciplinario donde el juez de disciplina social es quien tiene la capacidad de decisión. No lo hemos podido hacer porque está prescrito".



"Veremos qué sanción puede tener cuando termine el ámbito penal. Las leyes no se pueden hacer retroactivas en este tema, es una disfunción de la Ley del Deporte. Debería corregirse en la nueva. En estos casos de intentar influir en los resultados deportivos es muy corta la prescripción en el ámbito deportivo porque tarda en aflorar", expresó.



Asimismo habló acerca de los vídeos sobre los arbitrajes emitidos en Real Madrid TV: "Es un canal sujeto a concesión administrativa, que el estado español como todos los de la TDT entrega para un servicio público. ¿El Real Madrid lo está utilizando para eso?".



En esa línea, apuntó: "No me atrevo a decir que el Real Madrid adultere la competición. Lo que hace Real Madrid TV no está dentro del fair play deportivo que debe primar en una competición. Vi los reportajes previos que se hacen al colectivo arbitral antes de pitar el partido. Se dicen unos adjetivos... brutal, increíble, escabroso... además se retrotayeron tanto que casi sacaron imágenes en blanco y negro. Se está faltando al fair play deportivo y al servicio público que tiene que tener esa televisión. De ahí a adulterar la competición hay un trozo. Tampoco sé las intenciones del Real Madrid con esas imágenes".



LaLiga se encuentra ahora en conflicto con el Real Madrid por cuestiones del ámbito audiovisual: "Hemos querido mejorar todavía más el producto para las televisiones mediante un sistema de incentivos. Ahora de pronto el Real Madrid, a través de una sentencia que no es firme y que no se debe interpretar como hace él, ha decidido tirar por la calle de en medio. No vamos a dejar de defender los derechos de los clubes, por mucho que uno sea el Real Madrid o Florentino Pérez...".



Por otro lado analizó los insultos racistas que recibió una niña en la previa del derbi entre el Atlético y el Real Madrid: "Me parece muy mal que esos aficionados estén en los campos de fútbol. Hemos denunciado esos actos y vamos a estar personados como acusación particular. Ella no tiene capacidad para pagarse un abogado, será la Fiscalía quien tendrá que ejercer la acusación. Pero nosotros es como si fuésemos sus abogados y vamos a intentar localizar a las personas que la increparon".



"Esta gente no tiene que volver a los estadios. No nos conformamos con decir que estamos contra el racismo, somos de acción, de dispositivos especiales en los partidos, de los que buscamos las imágenes para detener a las personas si se puede... vamos a seguir en esa línea", completó.

