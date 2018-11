Jefe de la Nasa dice que Musk no volverá a fumar marihuana públicamente

El director de la NASA, Jim Bridenstine, dio detalles sobre el contexto de la evaluación de seguridad, cultura y drogas que adelanta la agencia espacial en dos de su proveedores de servicios, particularmente en SpaceX, la compañía de Elon Musk.

El 20 de noviembre, la NASA confirmó estas investigaciones en SpaceX y Boeing, las dos compañías que en 2019 enviarán astronautas estadounidenses al espacio, lo que marcará el regreso de los vuelos tripulados desde Estados Unidos.

La agencia se había negado a confirmar que las investigaciones habían sido provocadas por el propio Musk, quien en septiembre fumó marihuana en una entrevista en video para el podcast Experience, de Joe Rogan.

Jim Bridenstine dijo a los periodistas el jueves que había ordenado las investigaciones, que deben examinar la cultura corporativa, la seguridad y el respeto por un entorno profesional sin drogas.

Aseguró haber hablado con Musk varias veces. "Él entiende que este no es un comportamiento aceptable, y no lo verán haciéndolo otra vez", dijo, según The Atlantic.

"Nos estamos preparando para enviar astronautas estadounidenses a bordo de cohetes estadounidenses desde tierras estadounidenses. Por primera vez desde 2011", dijo Jim Bridenstine a la AFP. "Queremos tener una evaluación cultural y de seguridad de cada uno de nuestros proveedores".

"Cuando ocurrieron accidentes en el pasado, siempre había una evaluación de seguridad posterior que siempre incluía el liderazgo, la cultura corporativa y seguridad. No queríamos esperar a que ocurriera un accidente", agregó, puntualizando que era algo que iban a realizar de todas formas.

SpaceX es un proveedor de la NASA desde hace mucho tiempo, y ha transportado alimentos y equipos a la Estación Espacial Internacional con regularidad desde 2012.

Para el próximo año, prepara el primer vuelo de su cápsula Dragon tripulada con dos astronautas, para ser lanzada por su cohete Falcon 9. Se programará una prueba de vacío el 7 de enero de 2019 desde Cabo Cañaveral.

