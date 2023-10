Jenni Hermoso ante la Fiscalia: "No me sentí respetada... y me sentí coaccionada"

Codigo 10, el programa de Telecinco, emitió en exclusiva el testimonio que brindó Jenni Hermoso ante la Fiscalia, donde remarcó que "no me sentí respetada y me sentí coaccionada" por el beso que recibió por parte de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la ceremonia de premiación del Mundial Femenino.

"En ese momento yo no tuve tiempo para reaccionar. No me merezco haber vivido todo esto. Ha sido muy difícil no poder salir de casa. Me he tenido que ir de Madrid para no tener esa presión. ¿Por qué tengo que estar llorando en una habitación cuando yo no he hecho nada?", manifestó la jugadora.

También, Jenni comentó el relato bien claro sobre los hechos ante Marta Durántez, fiscal de la Audiencia Nacional: "Yo saludo a la reina, abrazo a la hija y ya el siguiente era Rubiales. Lo primero que le digo al abrazarlo es 'la que hemos liado' y pega un brinco sobre mí. Lo único que recuerdo es que me dijo 'este Mundial lo hemos ganada gracias a tí. Lo siguiente que recuerdo son sus manos sobre mi cabeza y el beso en la boca".

Con respecto al video de disculpas que publicó Rubiales, Jenni señaló: "Me dice que le tengo que ayudar con un vídeo en Doha porque le están llamando acosador. Me dijo que lo hiciera por sus dos hijas que estaban llorando".

A su vez, en su declaración, afirmó que se sintió desprotegida: "Mancharon mi imagen, yo sentí que a mí nadie me protegía. A mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, que les ayudara, pero en ningún momento sentí que nadie me estaba protegiendo a mí".

La declaración de Jenni Hermoso ante la Fiscalía



💬 "Mancharon mi imagen, yo sentí que a mí nadie me protegía. A mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, que les ayudara, pero en ningún momento sentí que nadie me estaba protegiendo a mí". pic.twitter.com/9bARpJ6wjP — Relevo (@relevo) October 9, 2023

Por otro lado, explicó sus sensacionaes al momento de recibir el beso por parte de Rubiales: "Estaba en shock. Un hecho histórico que nos ha costado la vida conseguirlo. En ningún momento me podía esperar que pasara eso. Por la adrenalina le abracé, era una persona de confianza y nadie se esperaría eso por muy espontáneo que fuera".

También, mencionó que le comunicó al instante a sus compañeras el suceso que vivió: "¿Capacidad de reacción? No, ni me lo la esperaba. Como lo iba a esperar en ese escenario, en una final del Mundial... Hay mucha emoción y alegría, pero ni busqué ese momento ni sé nada para que se llevara a cabo ese acto. Me vi en ese momento y al bajar se lo comenté a mis compañeras".

Sobre si el beso fue consentido o no, Jenni fue muy clara al respecto: "No. No me sentí respetada ni como jugadora ni como persona".

No obstante, Hermoso expresó como fueron los momentos posteriores que vivó con Rubiales dentro del vestuario: "Intentó desviar un poco el tema y nos dijo que teníamos un viaje pagado a Ibiza todas las que quisiéramos. Él me cogía, me agarraba del hombro porque yo estaba a su lado. Ahí me empecé a sentir incómoda y vi que algo más grave estaba pasando. Que lo que había sucedido no era normal y no lo fue en ningún momento".