Joao Félix sobre Simeone y el Atlético: "No me adapté a las ideas del club y del entrenador"

Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid cedido en Barcelona, brindó una entrevista con Mundo Deportivo donde analizó su inicio en el equipo culé y su paso por el cuadro "Colchonero" donde afirmó que no logró adaptarse del todo: “El fútbol es así, quien está mal tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona, porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre he intentado hacerlo lo mejor que podía y he pasado muy buenos momentos allí también”.

Joao tiene contrato con el Atlético de Madrid y sabe que, cuando finalice la sesión, si el Barça no lo compra deberá regresar el equipo del Cholo Simeone: "El Barcelona es el que tiene que negociar con el Atleti y eso depende después del Atleti, si quiere facilitar las cosas o no. Pero eso ya son cosas de negocios, de valores, en lo que yo no me meto. Yo hago mi trabajo en el campo, intento hacer lo mejor para que me quieran fichar al final y eso depende de los valores, de si voy o no voy o por cuánto, no va conmigo", subrayó.



🎙️ ¿Qué estaría dispuesto a hacer, si le va bien en el Barça, para quedarse no como un cedido sino como un fichaje?



Por otro lado, el portugues afirmó que renunció "a una cantidad significativa de dinero" de su sueldo para vestir la camiseta blaugrana, que era uno de sus sueños de pequeño, y lo hizo porque considera que es el mejor club para jugar su fútbol. "Como he dicho siempre, creí que éste sería el sitio ideal. Las cosas están saliendo bien y tenía que hacer ese esfuerzo para volver a tener alegría jugando", subrayó.



Esta es la segunda vez que Félix deja el Atlético Madrid, ya que lo había hecho en la temporada anterior cuando llegó cedido al Chelsea, donde comenzó con buenos rendimientos, pero poco a poco se fue diluyendo. En la actualidad, con el club culé registra un gran inicio de torneo, donde en los tres partidos que jugó convirtió tres goles y sumó una asistencia.