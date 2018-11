Jonathan Fuentes: "No arbitro para que le guste a los periodistas"

Entrevistado por La Oral Mediodía que se emite por AM 970, Fuentes comentó: "Nunca quedo 100% conforme con mis arbitrajes porque los arbitrajes nunca son perfectos ya que tomamos muchas decisiones y en algunas nos podemos equivocar, pero me fui conforme con mi actuación".





Fuentes dijo que graba los partidos y luego los revisa: "Es parte de la autocrítica del árbitro y lo hago para el crecimiento propio, para seguir haciendo lo bueno y para corregir los errores".





Cuando se le dijo que su arbitraje había tenido "dualidad de criterios", Fuentes replicó inmediatamente: "Con dualidad de criterios estamos hablando de un arbitraje tendencioso, he escuchado de que comentaron que fui más represivo con un equipo que con otro", le dijo al panel comandado por Alberto Kesman.





"No entiendo cuando dice usted dualidad de criterios, lo que sí puede haber pasado es que no haya visto alguna jugada y si no tomé alguna decisión es porque no la vi y no porque fuera tal o cual equipo al que se la debía cobrar", argumentó.





"No es algo bien visto en la jerga del fútbol y no es así eso de la dualidad de criterios. Si dejo de sancionar una falta o cobro otra, es porque no la vi o en esa fracción de segundos que tenemos para decidir vi que era o no era falta. No es dualidad sino que son cuestiones de apreciación. Si repaso las jugadas, la autocrítica me la dejo para mí mismo, pero no hubo dualidad de criterios durante el partido porque eso no es así", enfatizó.





Cuando los periodistas le dijeron que no les había gustado su arbitraje y que el término empleado no pretendía rozar su moral ni honorabilidad, Fuentes expresó: "Es bueno que se aclare, pero no arbitro para que le guste a los periodistas".





El juez se excusó de hablar sobre jugadas específicas del partido. Pero consultado por la norma general de la obstaculización de un delantero al saque del golero y por lo cual Progreso reclamó una segunda amarilla para Cristian Palacios el domingo, Fuentes explicó: "No hay nada en el reglamento que diga que debe ser amonestado el jugador que no deja sacar al golero, lo que sí dice es cuando no se respeta la distancia o cuando elige velocidad e intercepta el balón".