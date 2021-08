Jorge Fucile y su rol como referente en Juventud: "No importa quién tengan adelante. Pasalo por arriba, escupilo"

Jorge Fucile lleva un solo partido en las 10 fechas del torneo de Segunda División Profesional con Juventud. "El tendón de aquiles me tiene a maltraer, la vengo remando, agradezco al Turco (Alejandro) Apud y al cuerpo técnico de Juventud", dijo este domingo en una entrevista en Punto Penal que se emite por Canal 10 en la que repasó anécdotas de su carrera y vivencias en las canchas de fútbol.

"Es frustrante, confían tanto en uno y uno no puede aplicarlo en el campo y te frustra. Las personas que confían me afectan. Me presiono mucho y capaz que es antiproducente (sic). El sintético en la B complica uno poquito más", explicó.

El lateral surgido en Liverpool explicó por qué volvió a las canchas en noviembre de 2020 a los pedrenses luego de haber anunciado su retiro del fútbol.

"No sé lo que es lo mío, todavía no lo he encontrado. En el fútbol estuve toda la vida, desde los cinco años jugando, estoy por terminar mi carrera y siempre jugué al fútbol. ¿A quién no le gusta la joda? A todos nos gusta la joda. Hay que disfrutar la vida, la vida es una. Me he mandado muchas macanas, pero uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. Macanas de vida que nos pasan a todos·, reflexionó.

Con Nacional en el Parque

"Me gusta enseñar, ver cosas de afuera para ayudar. Hoy en día los jóvenes son un poco más atrevidos y me encanta que sean así. Hay que ser atrevidos en la vida y en la cancha, mañosos", dijo.

"No sabía si hacer el curso de entrenador, porque era ver compañeros que se les estaba cayendo el pelo o estaban canosos. Con el Turco me gusta ver y enseñar a los más chicos. Voy viendo qué me puede llegar a gustar. No sé fuera del fútbol qué me puede llegar a gustar", agregó.

"Es lo que yo le digo a los chicos: 'No respeten a nadie, no importa quién sea. No tienen que respetarlo, tienen que pasarle por arriba, ustedes tienen que sentirse los mejores del mundo, entrenen para ser los mejores, no importa quién tengan adelante. Pasalo por arriba, escupilo. No importa quién sea'. Y siempre trato inculcarle eso a los jugadores: que se sientan los mejores y entrenen para serlo", expresó el ex Porto.

"Siempre fui así de atrevido. En un Peñarol-Liverpool jugué contra Paolo Montero, lo encaré, le tiré una pelota por afuera y me hace falta. Y cuando caigo me dice: 'Bo pendejo atrevido, me llegás a encarar de nuevo y te rompo las piernas, te rompo todo'. Lo quedé mirando y le dije que lo iba a encarar de nuevo porque era muy atrevido. Y me quedó grabado. Por eso te digo: no importa quién tengas adelante, tenés que sentir que sos el mejor", recordó en sus épocas de negriazul, por un partido jugado en 2007.

Depresión tras su salida de Nacional

"Mi cabeza era retirarme en Nacional, fue un golpe duro. Me vino un estado de depresión y angustia que no sabía qué hacer. Estaba muy triste. No quería saber más nada con el fútbol", recordó cuando Nacional no le renovó contrato a fines de 2018.

En su etapa de Nacional

Estuvo por jugar con Plaza Colonia, pero al final decidió desechar esa opción: "La gente de Colonia no me quiere porque dicen que no me gusta Colonia. Me encanta Colonia, pasó que fue una decisión muy rápida que me tomé, me fui solo; no me arrepiento, pasé 20 días fantásticos, pero o sé estar solo. Me faltaba un dos".

"El mejor lugar donde jugué fue Nacional por ser hincha y Porto porque también lo quiero y lo amo", agregó.

El pedido de camiseta a Forlán en un clásico

Fucile contó que no le gustaba intercambiar camisetas en su etapa de jugador. "Nunca fui de pedirle la camiseta a nadie, por orgullo", dijo.

"Con (Arjen) Robben tuve mucha pica. Una vez me vino a pedir la camiseta él", dijo.

"Una vez le pedí una camiseta a Forlán en un clásico, ya habíamos cambiado en Porto-Atlético de Madrid. Y cuando le pido, él duda un poco, mira para todos lados y me dice: 'Fuchi, ¿vos sos mongólico? Llegamos a cambiar la camiseta acá y nos matan. 'Pah, tenés razón, ¡qué pelotudo que soy!".

"Cuando jugaba al PlayStation 1 me encantaba (Andriy) Schevchenko, y un día me tocó jugar. Era contra Hamburgo, iba por el túnel, me veía tan chiquito y a ellos gigantes que parecían extraterrestres. Después uno se va acostumbrado y te das cuenta que sos uno más que intentaba dar lo mejor siempre", dijo.

Fucile ganó varios títulos en Porto

Las dos caras de los mundiales 2014 y 2018

"Disfruté mucho de la etapa de la selección, de la evolución que tuvimos todos. Nos fuimos convirtiendo en otros jugadores", analizó.

"A Tabárez lo veo bien, con su mentalidad ganadora, a veces se le exige muchísimo, pero el objetivo de Uruguay siempre es clasificar al Mundial y vamos a estar bien con él", agregó.

Sin embargo, expresó que le pareció "injusta" la decisión de Tabárez de dejarlo afuera del Mundial de Rusia y al mismo tiempo expresó que no fue "merecida" su presencia en Brasil 2014. "Para Rusia estaba en mi mejor momento, estaba siendo figura en la Libertadores. Pero no le puedo pedir una explicación, le tengo que agradecer toda la vida, confió en mí y yo le respondí. Al Mundial de Brasil no me llevó bien, no estaba jugando, había tenido un altercado con el entrenador de la Roma, Daniel Fonseca y estuve seis meses trotando alrededor de la cancha. Pensé que quedaba afuera de ese Mundial, pero confiaron en mí. A Rusia pensé que iba seguro, Fui a dos mundiales, no me puedo quejar. El Maestro es como si fuera un padre para mí".

La propuesta de Diego López

También contó que en un restorán, en 2019, el entonces entrenador de Peñarol, Diego López, se le apersonó para invitarlo a sumarse a Peñarol.

Con Gustavo Trelles y su amigo Bari Monzeglio

"Estaba en un restorán, me vino a hablar el Memo López, muy educado, un crack, yo estaba con el expresidente de las formativas de Nacional (Bari Monzeglio) y me quedó mirando, yo ya no estaba más en Nacional. 'Me imagino que no vas a ir'. Muchas gracias le dije al Memo. No hubiera ido a Peñarol", aseguró.