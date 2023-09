Jorge Vilda: "He sido cesado injustamente"

Jorge Vilda, exentrenador de la selección femenina de fútbol de España, aseguró que es "injusta" su desvinculación del cargo comunicada este martes por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, y reveló: "no he vuelto a hablar con (Luis) Rubiales desde la Asamblea" extraordinaria en la que el dirigente suspendido por la FIFA se negó a renunciar.

"Estoy todo lo bien que se puede estar después de ser campeones del mundo, después de estar renovado y después de hoy ser cesado creo que injustamente", señaló Vilda en diálogo con El Larguero de la cadena SER.

Con respecto a su despido, contó que tuvo "una breve reunión con Pedro Rocha y con la vicepresidenta de igualdad".

"La explicación es que han sido 'cambios estructurales'. Después de todo lo conseguido, de dejarme la piel como un trabajador más, tengo la conciencia tranquila. He dado el cien por cien y no lo entiendo, no veía merecido mi cese", sostuvo sobre esa decisión.

"No me lo esperaba. Yo iba con otra idea. Siempre te queda la ilusión y la esperanza del buen trato que siempre he recibido. Me veía con fuerzas y ganas de disputar una Nations League, unos Juegos Olímpicos, me motivaba mucho como entrenador", agregó.

Por otro lado, se refirió a su aplauso al discurso de Rubiales durante la polémica Asamblea extraordinaria, tras el beso que el dirigente le dio a la futbolista de la selección Jennifer Hermoso durante la premiación del Mundial de Fútbol que se jugó en Australia y Nueva Zelanda, jque desató una ola de repudios en el mundo del deporte y la política.

"Jamás aplaudiré nada machista. Jamás aplaudiré algo que vaya en contra de la lucha de la igualdad. Yo no sabía muy bien a lo que iba a esa asamblea, pensábamos que íbamos a vivir una dimisión. El presidente está valorando tu trabajo y anuncia tu renovación... eso lo aplaudí. También aplaudo una gestión con un presupuesto que se ha multiplicado por cuatro. Cuando aplauden 150 personas es difícil ser el único que no lo hace", aseguró.

También se refirió al comunicado que emitió Jenni Hermoso, en el que señaló que el beso "no fue consentido" y que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión". "En el comunicado habló del gesto en el palco, de la entrega de medallas... a Jenni la conozco desde hace 16 años. Hemos evolucionado juntos en el fútbol. Ha hecho un pedazo de Mundial y sé que lo está pasando mal, ella y su familia. Ella está esperando que pase todo esto. No he hablado con ella, he desconectado bastante del teléfono. Pero no me gusta que ella lo pase mal."

Por último, también se refirió a Montse Tomé, su sustituta en el cargo. "Ahora mismo tengo alrededor de más de 500 mensajes. No he podido repasar quién me ha escrito. Merecido lo de Montse Tomé, la he felicitado. Tiene la capacidad para hacerlo muy bien. Fue elegida por mí. Tiene un equipo redondo, el mayor legado que puedo dejar es el estilo de juego reconocible, la metodología... poder llegar a jugar de esta manera. Ahí queda y que ella lo aproveche. Está preparada y lo va a hacer bien".