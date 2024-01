Juan Acosta: "Estoy en contra defender la cultura y que sea el kioskito de un par de vivos"

El conocido actor Juan Acosta estuvo en El Observador Radio y se refirió a la fuerte polémica por las numerosas críticas de referentes de distintos ámbitos culturales contra la ley ómnibus que impulsa el Gobierno. Al respecto, Acosta aclaró su pensamiento personal y criticó a los que se oponen a las reformas porque en verdad quieren mantener "kioskitos" para unos pocos.

"No estoy enfrentado con nadie, sólo que no soy parte de estos grupos que se han aprovechado de la cultura para recibir ciertos dividendos. Para mí es mucho más importante darle de comer a un chico que tiene hambre que darle plata a Adrián Suar para que haga películas que no ve nadie", empezó diciendo Acosta.

Enseguida, el actor hizo una aclaración: "En realidad, no es que nadie mira las películas de Suar, la de él es una línea más industrial, por eso quizás no es un caso tan asociado a la cultura. Pero yo no estoy en contra de mis colegas, yo estoy a favor de que se borren esos nidos que les convienen a algunos. La cultura no es ni kirchnerista ni macrista ni mileísta. La cultura es cultura".

Acosta siguió con sus críticas a su gremio: "Hoy todos lloran como si se fueran a morir de hambre. Yo nunca me morí de hambre si no recibía guita del Estado. Si el que te quiere ver paga una entrada, vas a vivir de eso, no del Estado. Yo estoy en contra de usar al Estado como kioskito de cierta gente".

Y prosiguió: "Hay una cuestión ideológica que pareciera obligar a que todas las producciones se hagan con actores con una cierta manera de pensar, actores que defiendan una posición. Ante ellos yo siempre fui un contestario. Y creo que la cultura debería estar hecha por los privados, en todo caso, con el Estado facilitando cosas que serían importantes, ciertos espacios. Pero no dándole plata al INCAA, por ejemplo, en donde un par de vivos hicieron negocios hasta con las letras del Tesoro".

Finalmente, Acosta comparó la época actual con otras de décadas anteriores, cuando él mismo empezó en su actividad: "Cuando nadie le daba bola a la cultura, en los '80 inventamos el Parakultural con Verónica Llinás, Carlos Belloso y tantos más. Nadie nos dio dinero en esa época, menos el Estado. Pasa que ahora estamos acostumbrados a ser esclavos, cuando te dan libertad, parece que la libertad es mala".