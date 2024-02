Juan Carlos de Pablo y el acuerdo con el FMI: "Lo mejor que nos puede pasar es que nadie nos preste nada"

El destacado economista Juan Carlos De Pablo dio sus impresiones acerca de la marcha de la actualidad argentina en general, con especial foco en los índices de pobreza, inflación y la visita de la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. Lo hizo en diálogo con Luis Majul en su programa habitual en El Observador Radio.

Consultado por el índice de pobreza no oficial elaborado por la Universidad Católica Argentina, de Pablo sostuvo que "este informe de la UCA fue un éxito comunicacional, salió en todos lados, los periodistas y los políticos hablando de eso. Pero como yo soy un profesional, miro el número y digo: 'A ver, espera un cachito', 57, 4%, me llama la atención el 4, qué precisión son el decimal", señaló con sarcasmo.

Y agregó: "Este número de pobreza de la UCA sale de encuestas, con lo que me llama la atención la velocidad con la que pudieron recopilar y publicar números de enero. Lo que me parece es que tomaron la encuesta anterior, hicieron algún cálculo con regla de 3 e inflaron el dato".

En cuanto a la marcha general de la política económica del Gobierno, de Pablo comentó que "Milei dice que acá no hay plata y que está limpiando el Banco Central. De ahí no se puede mover, si lo hace, es pato rengo, pierde. Los gobernadores, entonces, observan esto y obran en consecuencia. Es una pulseada gigantesca. Esto es desde el punto de vista de la sustancia. Desde el punto de vista del estilo, muchos me preguntan por qué Milei no se calma. Bueno, es como pedirme a mí que use corbata. Los estilos no se cambian. Y Milei es un peleador, en eso no va a cambiar".

La cuestión principal en la economía

El académico y profesor se refirió luego a la cuestión que subyace a todos los comentarios sobre la actualidad económica: "La esencia de lo que está pasando es que Milei trata de bajar la inflación con las únicas herramientas que tiene: las políticas monetaria y fiscal. ¿Cómo funcionan? Y bueno, esto es Argentina. Tuvimos un 25% en diciembre y un 20 en enero. Probablemente febrero dé mejor que en enero, pero no mucho. El Gobierno ha tenido vaivenes con el DNU y la ley ómnibus, la foto indicaría que fracasó. Pero hay que ver la película, no la foto, y la película todavía no se sabe cómo va a ser. Insisto, es algo absolutamente dinámico".

Finalmente, consultado acerca de las negociaciones en marcha ante una nueva visita de una alta funcionaria del FMI, de Pablo aseguró tajantemente: "Lo último que a mí se me ocurriría sería pedirle más plata al Fondo, porque la historia indica que siempre aflojamos. Con el FMI están las dos negociaciones, la del préstamo anterior y una que eventualmente sería por fondos frescos. Pero a mí no me entusiasma que el Gobierno se vea tentado a endeudarse, porque es una tentación muy difícil de resistir. Lo mejor que nos puede pasar es que nadie nos preste nada. Y que el sufrimiento que este esfuerzo implica sea un recordatorio de lo que cuesta corregir los errores".