Juan Darthés respondió a la denuncia de violación realizada por Thelma Fardin

El actor argentino Juan Darthés respondió a la acusación de abuso sexual realizada por la actriz de la telenovela Patito Feo Thelma Fardin y, a horas de que se hiciera pública la denuncia, expresó: "No es verdad lo que se dijo, ¡por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia".

El comentario lo realizó en su cuenta de Twitter, en donde además agradeció a su abogado, Fernando Burlando, por representarlo en este caso.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 12, 2018

Este martes, sobre el escenario de uno de los teatros de la calle Corrientes, decenas de actrices leyeron frente a un grupo de periodistas de medios argentinos e internacionales un comunicado. El texto hizo pública la denuncia penal que Thelma Fardin (Josefina en la exitosa telenovela Patito Feo) realizó contrá Darthés días atrás en Nicaragua, país donde en 2009 fue víctima de una situación de abuso sexual.

Durante la primera instancia de la conferencia Laura Azcurra, Mirta Busnelli, Anabel Cherubito, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Jazmin Stuart y Muriel Santa Ana entre otras compartieron la lectura hasta dar paso a un video donde Fardin narró una situación que vivió cuando estaba de gira con el programa en el que trabajaba en aquel momento cuando era menor.

Frente a cámara, la actriz, dijo lo siguiente: "Nueve años lo anulé para seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí”. Después contó lo sucedido. “Me agarró de la mano y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcirto y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", sostuvo.