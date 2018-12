Juan Darthés se defendió de la denuncia por violación: "Ella se me insinuó"

El actor argentino Juan Darthés se defendió este jueves en la denuncia que la actriz Thelma Fardin hizo en su contra por violación y dijo que quien fuera colega suya en la telenovela infantil Patito Feo fue quien se le insinuó a él, y que él la echó de la habitación del hotel.

Entrevistado este jueves por el periodista Mauro Viale para el canal de noticias A24, Darthés dijo estar "muerto" con la situación que vive por estos días y negó en varias oportunidades haber violado a Fardin.

“Quiero que la gente sepa que yo estoy muerto”, dijo el actor, que este año protagonizó la telenovela Simona junto al uruguayo Agustín Casanova. "Estoy muerto cívicamente, estoy muerto en la carrera, que ya no me importa. Lo único que me importa son mis hijos y mi mujer", agregó.

"Nunca violé a nadie ni nunca acosé a nadie", sostuvo.

Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viable para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 13, 2018

Cuando el periodista le preguntó por el hecho denunciado por Fardin, quien dijo que fue forzada dentro de una habitación de un hotel en Nicaragua a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento e insistiendo con que por favor no lo hiciera más, Darthés dio una versión opuesta. "Ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de la habitación, fui yo el que le dijo que mis hijos tenían su edad", aseguró el actor. "Le dije a Thelma: 'Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá'", insistió.

Darthés fue incluso más allá en su narración: "Ella se me insinuó (…) me quiso dar un beso", expresó. "Golpeó la puerta ella porque me dijo que su llave no funcionaba. Ella fue la que se me insinuó, ella estaba de novia con Juan Guilera".

El argentino aseguró que viajará a Nicaragua, donde Fardin radicó la denuncia ya que el hecho sucedió en ese país en 2009 cuando estaban de gira teatral de Patito Feo, y se presentará ante la Justicia cuando lo requieran. "Fui el único tipo que cuando alguien dijo algo de mí me presenté ante la Justicia", señaló.

"Yo no puedo obligar a la gente a que me crea, pero la gente ya me condenó. ¿Cómo hago para defenderme de esto?", se preguntó Darthés. Y acotó: "Lo único que le pido a la gente es que si lo que dice Thelma fuera mentira, ¿qué pasaría?".

A raíz de la entrevista de Darthés, la actriz Griselda Siciliani expresó su enojo en su cuenta de Twitter

Le decís mentirosa a la niña que violaste!!! La estás violando otra vez!!!#BastaYA — griselda siciliani (@grisici) December 13, 2018

Darthés fue denunciado el martes pasado por Fardin por violación y este jueves tenía una audiencia por la causa que lo involucra con la actriz Calu Rivero, pero no se presentó. El abogado Fernando Burlando iba a ser quien lo representara en los casos contra las actrices, pero finalmente no lograron un acuerdo.

En la audiencia de este jueves ambas partes deberían presentar sus pruebas del caso en el que Darthés demanda por daños y perjuicios a Rivero a raíz de una denuncia que hizo la actriz el año pasado al actor por acoso durante el rodaje de la telenovela Dulce Amor en 2012.

Al salir de la audiencia Calu Rivero habló ante los medios. "Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes y siento en que es un día en que por fin la mujer ganó. Me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada y protegida y les agradezco muchísimo. Lo único que espero ahora es que empiecen a haber hechos. Basta, no aguantamos más", sentenció.

La abogada de Fardin, Raquel Hermida, anunció en la radio argentina La Red que también está trabajando hace tres meses en una segunda denuncia por abuso sexual contra Darthés. "Es una chica de piso, una trabajadora técnica. No puedo dar más detalles hasta que su psicóloga me lo permita", señaló.

El lunes pasado el actor agradeció en su cuenta de Twitter a Burlando por haberlo escuchado luego de que su abogada Ana Rosenfeld renunciara a su defensa. El letrado habló en el programa Polémica en el Bar (América TV) y dio a entender que lo representaría en la mañana de este jueves: “Juan inicia un juicio contra la señorita y pasado mañana tenemos que confrontar con ella”, dijo. Sin embargo también aclaró que se reuniría personalmente con el actor antes de la audiencia y que “si habían pruebas contundentes” de la culpabilidad del actor, no podría representarlo. Esa reunión iba a ser en la noche del miércoles en Puerto Madero, en Buenos Aires, pero no se concretó.

En el programa Intrusos se divulgó un mensaje de WhatsApp que envío Darthés el martes pasado a sus familiares y amigos. Un fragmento que leyó el conductor Jorge Rial al aire decía: “Creo que lo correcto es dejar que la Justicia haga su trabajo, la veracidad o falsedad de los hechos, y en base a eso generar un movimiento social. Y no, es mejor defender a una ‘mentirosa’ que a un ‘violador’, porque si de hecho la persona resulta ser inocente realmente, las consecuencias de los actos que no cometió ya habrán destruido su vida”

El abogado Burlando habló este jueves con TN para explicar su posición. "Yo no abandono a nadie abruptamente. Si uno toma una decisión, se puede hacer de una manera aceitada. Primero tengo que hablar con él porque realmente no pude. Sé que ahora está con un problema de salud”, dijo

Más tarde habló en A24 y declaró: “Si usted me pregunta si influye en mí todo este grito popular, debo decirle que sí, que influye. Uno vive en una sociedad y está hermanado con las heridas que sufre. Estoy impactado por lo que viví ayer".

Burlando también dijo que “lo más apropiado que (Darthés) puede hacer es irse por un tiempo lo más lejos que pueda". "Ese es mi consejo para él y su familia. Y quien tome este tema como abogado tendrá que viajar a Nicaragua con Juan. Necesito estar convencido de lo que voy a defender. Ana no estaba convencida y por eso se fue”, sostuvo.

El socio del abogado escribió este miércoles en su cuenta de Twitter que a su criterio Burlando debería de dejar el caso de Darthés.