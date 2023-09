Juan Miguel Carzolio habló de su consumo "problemático" de alcohol: "Tenemos que empezar a romper tabúes sobre adicciones"

El periodista y conductor de Las cosas en su sitio (Radio Sarandí), Juan Miguel Carzolio, contó que sufrió un "consumo problemático" de alcohol durante un período de su vida y que pudo superarlo mediante tratamiento psiquiatrico.

"Tuve momentos en que perdí el control y me afectó de una manera que no había imaginado. Me gusta hablarlo porque me parece que tenemos que empezar a romper determinados tabúes sobre la salud mental y las adicciones", dijo en entrevista con Sábado Show.

"En mi caso, no fue una adicción pero padecí de un consumo problemático, acudí al alcohol como evasivo de situaciones personales difíciles. Por suerte me di cuenta, pedí ayuda y lo controlé. Fui a un psiquiatra, hice un tratamiento y cumplí con ese proceso. Tenemos que ser menos hipócritas y empezar a decir estas cosas, esconderlas no conduce a nada", agregó.

Carzolio se refirió a este tema luego de la polémica que tuvo con su excompañero de radio, Ignacio Álvarez, al que señaló por usar "sustancias ilegales". En abril de este año, Carzolio criticó a Álvarez por unos dichos que el conductor de La Pecera y Santo y Seña había dicho sobre el vocero estudiantil del liceo IAVA, Gerónimo Sena.

"Como padre que soy, yo tengo un hijo de 17 y otro de 19, por un lado te entiendo y por otro me dan ganas de chaparte de los pelos como agarro a mi hijo a veces para decirle: 'Vení que te quiero explicar una cantidad de cosas'. No estoy hablando de violencia", había dicho, entre otras cosas, Álvarez al vocero estudiantil del IAVA.

Luego, en una emisión de Las cosas en su sitio, Carzolio lo criticó por esos dichos y lo acusó de cometer "excesos de velocidad en el auto" y consumir "sustancias ilegales". "Mejor que alguien que tiene 50 años y una vida adulta, y tiene sus excesos, comete excesos de velocidad en el auto y usa sustancias ilegales, y hace cosas en la vida que pueden ser inmorales, le diga: 'Ay, si fueras mi hijo, te agarraría de las mechas'. ¿No? Tampoco va eso", había asegurado Carzolio.

En la entrevista, Carzolio señaló que aquellos comentarios se trataron de "una defensa conceptual del respeto que los más grandes" deben tener "con los más chicos". "Él había entrevistado al adolescente y terminó la nota con un 'me dan ganas de chaparte de los pelos´. Seguramente lo hizo desde un lugar paternal, pero me parecía importante remarcar que no estuvo bien eso. Si lo hubiera hecho en la época de Sarandí y estábamos juntos en el programa, también se lo hubiera dicho y lo hubiéramos conversado. Lo que dije de los excesos fue algo que conversamos muchas veces al aire; todos cometimos excesos en algún momento. No era una referencia personal, sino general al mundo de los adultos", sostuvo.

"Yo no tengo ni tuve ningún problema con Nacho. Mi comentario no era una cosa personal en contra de él", agregó.

"Si nos cruzamos, nos saludaremos como siempre. Además, si se escucha todo lo que dije, creo que queda claro que no era un ataque a Nacho, sino que sentí la necesidad de dar el mensaje de cuidar a los más chicos. Encima, el adolescente se vestía como quería y también en redes le estaban criticando por ese lado. Yo sé que Nacho no es homofóbico ni agarra a sus hijos de los pelos; fue una expresión, que no me gustó y me parecía bueno dar otro mensaje", concluyó.