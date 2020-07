Juegos en familia y el aburrimiento según el relato de los niños

La nueva serie web documental Charlando en Cuarentena busca reflexionar a través del testimonio de niños, niñas y adolescentes de todo el país sobre la situación actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

"Juegos en familia y aburrimiento". En un nuevo capítulo de Charlando Bajito, los niños y adolescentes contaron qué juegos usaron durante la cuarentena para entretenerse y con quiénes: padres, tíos, abuelos, primos, hermanos, etc. Asimismo, explicaron qué tan entretenido o aburrido les resultó permanecer en su casa por tantos días.

"Cuando empezó (la cuarentena), amé. Dije ¡woow sí 14 días mirando Netflix! y ya el día 14 decía 'me voy a cortar las venas con una cuchara de madera'. Imaginate ahora como estoy" dijo Juana, de Canelones. Además Milagros confesó que "los primeros días normal porque es como un fin de semana pero después me empecé a aburrir porque no podía salir". Sin embargo, Justo, de Canelones, dijo "para que me aburra de la cuarentena, pasaría un año".

La propuesta está vinculada con el ciclo Charlando Bajito, emitido en TNU.