Julián Weich le ofreció su ayuda a Javier Milei: "Le diría, ¿en qué puedo serte útil?"

En una entrevista reciente con Luis Novaresio en el programa + Entrevistas, Julián Weich sorprendió con sus comentarios sobre cómo podría ayudar a Javier Milei, el actual presidente de Argentina.

En un momento de la conversación, el conductor le preguntó a Weich qué le parecía Milei. Entre risas, Julián respondió: "Qué mishíguene que está Javiercito... ¡Qué loco está!", usando un término en idish que describe a alguien que actúa de manera excéntrica o fuera de lo común. Novaresio añadió: "Para los que son paisanos es un lindo modo, ¿no?".

"¿Qué le diría a Milei? Qué sé yo... ‘¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil?’", expresó Weich, conocido por su trayectoria en programas exitosos como El agujerito sin fin o Sorpresa y media, entre otros. "Después decidiré si... Creo que en nada, ¿no? Pero en qué puedo ser útil. ‘¿Qué de lo que yo sé le puede hacer bien a la Argentina?’. Tengo algunas ideas", añadió.

En una entrevista anterior con Intrusos, Julián reflexionó sobre la situación actual de la sociedad y la crisis económica, así como los recortes en los fondos culturales implementados por el gobierno. "Cada vez hay más chicos por debajo de la línea de la pobreza. Cada vez hay más chicos que abandonan la escuela. Cada vez hay más chicos que van a la escuela y no entienden lo que estudian. Entonces, no me alcanza con la cultura nada más para esos chicos. (…) La crisis que estamos atravesando no es una crisis económica de los últimos años: es una crisis de valores de hace décadas. Porque yo siempre digo que un chico que está educado, a la hora de buscar trabajo, así tenga que terminar pidiendo en la calle porque le fue mal, va a estar educado. Y no te va a querer arrebatar la plata o amenazar, o te va a dar miedo encontrártelo en la calle", enfatizó.

"No opino de política, no soy de ningún partido político, nunca milité por ningún partido político. Yo nunca me involucré en la política. Trabajé en todos los canales, nunca tuve problemas en ningún lado y no me gusta opinar de cosas que me generen un boomerang y que me agredan. La verdad que eso me hace mal", concluyó.

Julián Weich es reconocido como un activista incansable en pro del bienestar comunitario en Argentina, destacándose por su labor filantrópica y su compromiso con diversas causas sociales y educativas. A lo largo de más de tres décadas, canalizó su influencia para respaldar aproximadamente 15 organizaciones no gubernamentales, evidenciando su sólida dedicación a las causas humanitarias.

Entre sus proyectos más destacados se encuentra la creación de la marca Conciencia, que destina el 50% de sus ganancias a apoyar a cuatro ONG esenciales: Ruta 40, Techo, Fundación Huésped y la Cooperadora del Hospital de Niños.

Weich fue un agente de cambio durante 31 años, liderando y participando en numerosas campañas destinadas a mejorar las condiciones de vida de niños y adultos vulnerables en Argentina. Su marca, establecida hace 11 años, refleja su compromiso con la sustentabilidad y el apoyo continuo a entidades que trabajan en educación, salud y vivienda. Esta iniciativa no solo promueve productos respetuosos con el medio ambiente, sino que también fortalece el tejido social mediante importantes contribuciones económicas a sus organizaciones beneficiarias.