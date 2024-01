Julieta Poggio se acordó de Coti Romero después de su eliminación en el Bailando

En la última gala del programa "Bailando por un Sueño" de Marcelo Tinelli, se produjo una definición esperada en la que se enfrentaron dos exnovios, Coti Romero y Alexis El Conejo Quiroga. Ambos participantes habían compartido la experiencia de "Gran Hermano" y luego participaron en el certamen de baile.

En esa noche, quedaron sentenciados y el público tuvo la oportunidad de decidir quién continuaba en la competencia y quién debía abandonarla. La suerte no estuvo del lado de Coti, quien fue eliminada del concurso. A pesar de la tristeza por dejar la competencia, se destacó que su exnovio, Alexis, fue quien la dejó fuera. A pesar de esto, Coti saludó a Alexis y ambos se abrazaron frente a las cámaras. Coti expresó su agradecimiento por haber participado en el "Bailando" de Marcelo Tinelli, mientras que Alexis lloraba de alegría.

La eliminación de Coti no pasó desapercibida para sus ex compañeros de reality. Julieta Poggio, consultada por un cronista de LAM (América), hizo un análisis muy polémico de la situación. Comenzó diciendo: "No creo que haya ganado el Conejo, para mí ganó el hate". Poggio expresó la percepción de que Coti fue penalizada por algunas declaraciones y acciones, más que por el talento de Alexis El Conejo Quiroga.

La protagonista de "Coqueluche" continuó exponiendo su opinión: "Siento que no es gratis hablar mal de las personas, exponer a la gente. Para mí le pasaron factura por algunas cosas que dijo y no tanto que el Cone ganó sobre Coti". Añadió con énfasis: "¡Yo pensé que iba a ganar Coti!". Destacó las habilidades de baile de Coti, elogiando su desempeño y expresando su sorpresa por la eliminación.

Por otra parte, Julieta Poggio aclaró que ya no tiene problemas con su excompañera: "Ya está, con Coti dejamos las cosas atrás. Yo no tengo ningún problema ni ningún resentimiento con ella realmente", aseguró.

Julieta agregó más detalles y opiniones sobre la situación. Comentó: "Para mí la gente le pasó factura por algunas cositas que se mandó. Algunos dichos, lo que pasó con Zaira, eso no estuvo bueno. Para mí fue otra guerra esta, no tiene que ver con lo que había pasado en Gran Hermano anteriormente conmigo. La guerra del Bailando", lo cual expresó entre risas.

Poggio continuó mencionando otro incidente que, según ella, afectó la imagen de Coti: "Lo que pasó con Cris Vanadía también fue para mí algo que no le sumó a su imagen, pero bueno, ella es así, cuchillera", afirmó mirando a cámara con una sonrisa. Agregó: "Ella es así cuchillera, tiene esa personalidad, que no le importa nada y así está donde está también". Aclaró que ya no quiere hablar de su excompañera: "No tengo por qué hablar de ella, de verdad, está todo bien", concluyó.