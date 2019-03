Kanela sobre Tina Ferreira tras cruce de la vedete con Andy Vila: "No la quiere nadie"

"A Tina Ferreira la nombro nomás, pobre muchacha", dijo Kanela sentado en el living de Algo Contigo en la tarde del miércoles. Luis Alberto Carballo le insistió y, finalmente, Julio Sosa Kanela, una de las grandes figuras del Carnaval uruguayo habló. "Quedó en el destino, quedó allá atrás, ya no es nada. (...) Lo que escuché ayer fue discriminatorio. Ella tiene todos los derechos, pero no tiene ningún derecho de discriminar a la gente". Y para rematar el asunto dijo: "Con Tina nunca me llevé muy bien. No sale porque no la lleva ningún director (...) no la quiere nadie".

Los comentarios del director de la comparsa Tronar de Tambores –ganadora de las Llamadas 2019– vienen a cuento de una discusión que ya tiene unas semanas y que se incendió cuando Kanela invitó a Andy Vila a bailar junto a su conjunto. ¿Bailó bien? ¿Bailó mal? ¿Se merecía ese lugar? ¿No se lo merecía? Las mil y un preguntas y todas sus respuestas se respondieron en las redes sociales, programas de televisión y portales de noticias. Kanela, por supuesto, fue el primero en defender a su figura y a decir que tiene derecho como cualquier otra.

Ahora que el Carnaval llegó a su fina aún quedan los ecos de varios de los debates más sonados. Este martes la vedete y bailarina Tina Ferreira fue invitada al programa Vamo Arriba de MonteCarlo que conduce Vila. Al final de la entrevista con Federico Paz y Gastón González, los conductores la invitaron a responder si determinados personajes eran candombe o no. Cuando llegó el turno de contestar acerca de Vila la respuesta fue un seco no. Frente a la repregunta de Paz de por qué, Ferreira se dirigió a Vila que estaba a pocos metros y le dijo: "Andy, tenés que formarte, aprender, ir a los talleres (...) Me encanta porque ella es una kamikaze y va para adelante, pero si a esa energía le sumás la técnica: chapó".

Vila volvió a defender su rol en las Llamadas. "Yo no fui como vedete (...) fui a disfrutar a y aprender", dijo. El programa cerró con ambas jugando al jenga y un abrazo de despedida.