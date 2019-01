Kate Middleton celebra sus 37 años como una de las figuras más populares de Inglaterra

Es icono de estilo británico, es fiel reproductora del status quo de la realeza, lidera rankings en las encuestas de popularidad de su país y sus looks la conectan –salvando las distancias temporales y de modas– a la imagen de la princesa Diana (quien ocupó el mismo lugar que ella ocupa ahora).Con todos los vientos a favor, Kate Middleton, esposa del príncipe William –lo que la convierte en posible reina consorte si este accede al trono– celebra este miércoles 9 de enero sus 37 años .

Se trata del octavo cumpleaños que Kate comparte –como parte de la realeza británica– junto al príncipe en el Palacio de Kensington, donde residen desde que se unieron en matrimonio.

A diferencia de su cuñada, Meghan Markle, las noticias en torno a Middleton nunca alteraron las sensibilidades de la reina Isabell II ni de todas las personas que giran alrededor de la corona. Con una actitud simpática, maneras sutiles y una constante demostración de respeto hacia las tradiciones de la monarquía, el destino de la esposa de William se perfila como exitoso.

En su rol de madre, según lo hacen notar los medios especializados en la monarquía, Middleton también se destaca. Pese a tener ayuda de niñeras, la duquesa de Cambridge no duda en llevar a Jorge (5), Carlota (3) y Luis (8 meses) a los viajes oficiales que realiza junto a su esposo. Algo que difiere a la imagen algo fría y distante que se podía visualizar décadas atrás, cuando Isbaell II y Philip –siendo padres jóvenes– decidían no llevar a sus hijos en las misiones extranjeras. La serie The Crown, por ejemplo, retrata en varias escenas la ausencia de calidez cercana entre la reina y sus hijos.

Desde la universidad

La Kate Middleton de ahora, como figura pública, no es más que la consecuencia de una sucesión de hechos que llegaron al ojo mediático una vez que se supo que ella estaba relacionada sentimentalmente al primogénito de los príncipes Carlos y Diana. Pero la exposición cuidada a la que hoy está acostumbrada, difiere mucho a la que en 2005 la atormentó.

Cuando llegó a los distintos medios británicos la sospecha de que Kate estaba cerca de William, cada paso que dio fue seguido con la velocidad de un flash de paparazzi. A raíz de esa intromisión avasallante a su vida privada, Middleton –que conoció a su actual esposo en la Universidad de Saint Andrews, donde estudiaba Historia del Arte– se presentó ante la justicia para denunciar el acoso periodístico. Meses después, la realeza decidió ponerle, a su disposición, un escolta de seguridad.

Entre un noviazgo con varias idas y vueltas, silencio ante la prensa, primero y apariciones públicas, después, 2010 fue finalmente el año en el que Middleton y el príncipe se comprometieron. El 29 de abril de 2011 fue una fecha sumamente significativa para los habitantes del Reino Unido, porque los duques de Cambridge celebraron sus nupcias. Ese acontecimiento marcó un antes y un después en la corona británica; la pareja le inyectó un toque de frescura –propia del siglo XXI– a lo clásico y caduco que la gente acostumbraba a recibir desde la familia real.

Hasta que llegó Meghan

Previo a la llegada de Meghan Markle –esposa del príncipe Harry– a la familia real, Middleton acaparaba casi todos los titulares de los medios internacionales que dedican varias líneas a todo lo que sucede dentro del núcleo monárquico. Pero en 2018, el torbellino Markle le quitó protagonismo.

De todas formas, Middleton nunca queda mal parada porque cada vez que figura en una noticia es por una causa positiva. A diferencia de su concuñada –que pese a ser un ícono de moda, a veces es criticada por no seguir ciertos mandatos del lugar que ocupa–, Middleton siempre logra y supera expectativas con las prendas que elige para sus apariciones públicas. Además, no es usual que se vea inmersa en escándalos (más allá de los rumores de que tiene una tensa relación con Meghan), algo a lo que la exactriz de Hollywood no se ha podido desligar.