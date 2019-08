Kevin Spacey reaparece públicamente en Roma a dos años de la acusación por agresión

El actor estadounidense Kevin Spacey, objeto de varias investigaciones en Estados Unidos y en Inglaterra por acusaciones de agresión sexual, hizo una breve aparición pública en Roma, la primera "desde hace dos años", informó el domingo el diario La Repubblica.

"Serio, concentrado, con chaqueta y corbata, junto a una maravillosa estatua de bronce llamada 'El púgil de las Termas', una de las obras más bellas del museo romano de Palazzo Massimo. Es su primera aparición pública desde hace dos años", escribe el diario.

"Kevin Spacey eligió Roma, con sigilo, en secreto absoluto, sin anunciarse, aceptando leer delante de un puñado de espectadores una poesía de Gabriele Tinti", un poeta italiano contemporáneo, "que hizo 'hablar' a la estatua", añadió.

Yesterday I was so lucky to meet one of my favourite american actor, and attend his performance between the statues and columns of Palazzo Massimo in Rome.

I send @KevinSpacey my best wishes for a new beginning after two years of silence.