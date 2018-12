Kevin Spacey reapareció con un curioso video tras más de un año de silencio

Kevin Spacey habló luego de un año y dos meses de haber desaparecido de la esfera pública tras haber recibido numerosas acusaciones de abuso sexual. Lo hizo de forma inesperada, el 24 de diciembre, con un video publicado en sus redes sociales.

El video dura tres minutos y fue titulado, con un claro doble sentido, "Let me be Frank" ("Dejame ser Frank"). En él, el actor interpreta a su personaje Frank Underwood, de la serie House of Cards. Se lo ve en una cocina, con un delantal navideño, hablando a la cámara, tal como lo hacía el personaje de la serie. "Puede que hayan intentado separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Después de todo, hemos compartido todo. Te he contado mis secretos más oscuros, te he enseñado exactamente de lo que es capaz la gente. Te he agitado con mi sinceridad, pero sobre todo te he retado y hecho pensar", comenzó diciendo Spacey en el video.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) December 24, 2018

El actor reapareció el mismo día en que The Boston Globe publicara un artículo acerca de la acusación de la Fiscalía de Cape Cod (Massachussetts) de abuso sexual a un joven de 18 años en un bar, hace dos años. Este caso salió a la luz en noviembre del año pasado cuando la madre del joven relató lo sucedido: "Le compró una bebida tras otra y, una vez borracho, lo agredió sexualmente", denunció. De acuerdo con el escrito del fiscal de distrito Michael O'Keefe, Spacey deberá comparecer el próximo 7 de enero por cargos de asalto indecente y agresión contra una persona menor de edad.

Pero la primera de la acusaciones se dio en octubre de 2017 por parte del actor Anthony Rapp, quien denunció que Spacey trató de mantener relaciones sexuales con él cuando tenía 14 años.

Tras esta acusación, el actor declaró a través de sus redes sociales que era gay, lo que desató una lluvia de críticas por ser considerado como una "cortina de humo". En aquel comunicado -su última aparición en las redes antes de la publicación del 24 de diciembre- el actor dijo sentirse "horrorizado" tras escuchar la historia de Rapp. Le siguió el pedido de disculpas y luego, en un segundo párrafo, la declaración sobre su orientación sexual, lo que fue visto como una forma de ocultar los abusos sexuales. "Honestamente no recuerdo este encuentro que habría sido 30 años atrás. Pero si me comporté como lo describe, me disculpo sinceramente por lo que pudo haber sido un profundamente inapropiado comportamiento bajo efectos del alcohol, y lo siento también por todos los sentimientos con los que dijo haber cargado durante todos estos años".

Poco después, el actor fue apartado de House of Cards, de Netflix, y de la película Todo el dinero del mundo.

"Por supuesto algunos se lo creyeron todo. Han estado esperando que lo confiese todo. Se mueren por que yo declare que todo lo dicho es verdad", dijo el actor en el video. Y continuó: "¿No sería sencillo? Si todo fuera así de simple (...) Solo tú y yo sabemos que nunca es tan sencillo, ni en la política ni en la vida. Pero no creerías lo peor sin pruebas, ¿verdad? No te precipitarías a juzgar sin hechos, ¿verdad? ¿Lo hiciste? No, tú no. Eres más listo que todo eso", señaló en el video jugando a ser Underwood mientras simula preparar algo en la cocina. En los meses posteriores de la primera denuncia, el actor fue acusado por más de treinta personas, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.

"Puedo prometerte esto: si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, seguro que no pagaré el precio por las cosas que no hice. Por supuesto que van a decir que soy un irrespetuoso por no respetar las normas, pero nunca lo hice y eso te encantaba", dijo ante la cámara.

"A pesar de todas las tonterías, la animosidad, los titulares, la impugnación sin juicio... A pesar de todo, a pesar de mi propia muerte (en referencia a la desaparición física de Underwood en la serie de Netflix), me siento sorprendentemente bien. Y confío cada vez más en que muy pronto sabrás toda la verdad", insinuó Spacey.

A las pocas horas de publicado, el video ya tenía más de tres millones de visualizaciones.