Kim Kardashian y Kayne West esperan su cuarto hijo

La estrella de la televisión estadounidense Kim Kardashian y su esposo, el cantante Kanye West, esperan a su cuarto hijo a través de un vientre subrogado, informó este miércoles la revista estadounidense People.

Tras el nacimiento de sus dos primeros hijos, Kardashian fue advertida por los médicos de que otro embarazo podía generarle riesgos en su salud. Por eso, su tercera hija, Chicago, nació tras el mismo proceso de gestación subrogada por el que nacerá el futuro bebé.

El bebé –que nacerá a principios de mayo, según informó US Weekly– se unirá al clan Kardashian-West junto con sus hermanos, North (5), Saint (3) y Chicago (11 meses).

Cuando nació Chicago, Kardashian expresó en su página web: “Estamos increíblemente agradecidos a nuestra madre sustituta, que hizo realidad nuestro sueños con el mayor regalo que alguien te puede dar”, en referencia a la mujer a quien le alquilaron el vientre. Además, en un episodio del reality show de su familia, Keeping up with the Kardashians, la esposa de West dijo: “Mi sustituta es una buena persona, mi familia la ama absolutamente y yo estoy muy agradecida”. Por eso, aunque la identidad de la persona no se conoce, los medios estadounidenses insinúan que, probablemente, el futuro bebé provenga del mismo vientre.

Pese a que la pareja suele compartir constantemente detalles de su vida privada a través de las redes sociales, la espera del próximo hijo no fue tópico de ninguna publicación.