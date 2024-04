Koldo García, a los senadores: ¿Me van a llamar cuando me declaren inocente?

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes en la comisión de investigación en la cámara alta que tiene la conciencia tranquila y, tras lamentar que está "muerto" mediáticamente, ha lanzado una pregunta a los senadores: "¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?"



Exasesor del Ministerio de Transportes y primer compareciente en esta comisión sobre una presunta trama de comisiones en la compraventa de mascarillas en plena pandemia, Koldo García ha decidido, "por sentido común", guardar silencio ante la mayoría de las preguntas que le han formulado los senadores.



Lo ha hecho, según ha explicado, porque no tiene las "herramientas" para poder contrastar las cuestiones que le formulan los parlamentarios y porque todavía no ha dado su versión ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga, y ante el que también rechazó declarar cuando fue detenido el pasado mes de febrero.



No obstante, ha señalado que estará "encantado de volver" y responder a los senadores cuando tenga esas herramientas para contrastar las preguntas y haya declarado ante el juez. Eso sí, ha dicho, siempre y cuando los parlamentarios se ciñan al "sumario".



Un sumario que, ha lamentado, ya lleve su nombre -caso Koldo- cuando, en realidad "no es el caso Koldo, es el caso mascarillas", y ha apostillado que ya "mediáticamente" le han "crucificado vivo".



"Yo ya no puedo tener relación con nadie porque no puedo hablar con nadie, mediáticamente estoy, está mal expresado, pero muerto", ha señalado Koldo García, que se ha dirigido a todos los senadores para hacerles una pregunta: "¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?".



El exasesor de Ábalos, investigado por intermediar presuntamente en los contratos públicos de compra de mascarillas que están bajo sospecha, ha dicho tener la conciencia tranquila y, a la pregunta del senador de EH Bildu Josu Estarrona de quién no debería tenerla, ha respondido: "Igual ustedes, ¿no? Los primeros".



Una respuesta similar ha obtenido la senadora de UPN María Caballero cuando le ha preguntado por una entrevista en la que Koldo García dijo que algunos políticos tenían mucho que aprender de José Luis Ábalos y ha querido saber qué es exactamente lo que tienen que aprender de él. "Igual lo mismo que usted", ha dicho el exasesor.



Entre las cuestiones a las que ha respondido, ha indicado que ignora si sigue siendo militante del PSOE, pero que en cualquier caso, ha añadido: "Volveré".



Más allá de estas respuestas puntuales, la frase "me acojo a mi derecho a no declarar" ha sido la más recurrente de Koldo García a los senadores de esta comisión de investigación, a la que ha llegado acompañado de su abogado.



De forma previa al inicio de la comparecencia, se han reunido en otra sala los cinco miembros de la mesa de la comisión, tres del PP y dos del PSOE, quienes no han tomado ningún acuerdo sobre futuras comparecencias, según ha informado a EFE fuentes de ambos partidos.



Ni siquiera han entrado a analizar los dos escritos registrados por el PSOE el viernes en los que advertía de irregularidades en las convocatorias por un incumplimiento de plazos y por inobservancia de una nota del letrado de la comisión, debido a que antes tienen que ser calificados por la Mesa del Senado, que se reunirá este martes. EFE