Kun Agüero se mostró dispuesto a salir de la Kings League tras un tenso cruce con Ibai

Sergio "Kun" Agüero e Ibai Llanos protagonizaron en las últimas horas un duro cruce cuando el español se tomó a mal una broma del argentino por la eliminación de sus equipos en las semifinales de la Kings League, y decidió contraatacar revelando un secreto del exfutbolista en un chat que comparten los presidentes de esa liga.

¿Se va Agüero de la Kings League? 😱 pic.twitter.com/tj34pUPRu6 — Senén Morán (@senen98) July 31, 2023

Debido a este cruce y al enojo del streamer, el exjugador del Manchester City señaló puede dar un paso al costado de la Kings League. “No hay ningún problema si no quieren que esté. A mí me da igual eh, yo no vivo de la Kings League. No me hago rico ni me interesa. Lo hago para divertirme y boludear”, aseguró el Kun, molesto con la reacción de Ibai.



Lo que ocurrió es que el creador de contenidos vasco escribió una información privada de Agüero en el chat que comparten todos los presidentes de la Kings League, algo inesperado para el ex de la selección argentina. "Me sorprendió. Es algo que no puedo contar, pero es un proyecto que estoy trabajando”, manifestó el Kun.



“Lo que tiene Ibai es que cuando le hacés una broma y se enoja, se mete con tu vida privada. Es muy competitivo. Siempre quiere ganar y se siente mal cuando no pasa. Lo sufre mucho. Es algo que quizás debería mejorar. No siempre se gana”, lo aconsejó Agüero.