Kylian Mbappé, sobre su futuro: "No tengo tomada una decisión"

Kylian Mbappé rompió el silencio tras la consagración del PSG en la Copa de Francia, luego de imponerse por 2-0 ante el Toulouse con golazo de él incluído, y fue consultado sobre su futuro y los rumores que lo vinculaban al francés con el Real Madrid y aseguró que aún "no tomé ninguna decisión".

Cabe recordar que el delantero finaliza contrato con el Paris en junio de este año y, en este mercado de fichajes, está en condiciones de firmar un pre-contrato con cualquier equipo que lo quiera.

❌ "NO tengo TOMADA una DECISIÓN".

"Aún no he tomado mi decisión. No he elegido. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes, preservar la serenidad del club para los desafíos venideros que es lo importante. El resto es secundario", señaló Kylian.

"En 2022 no supe mi decisión hasta mayo. Si sé lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación dentro del club, no interesa a mucha gente", sentenció el futbolista del PSG.

El Real Madrid va a retomar los contactos la próxima semana con Mbappé para saber si sigue dispuesto a fichar el próximo 30 de junio, una vez que finalice su contrato con el PSG, tal como les aseguró hace varios meses, cuando hablaron por última vez.

En esa ocasión, ambas partes quedaron en hablar los primeros días de enero y así va a ser. Lo que sí, el Madrid va a ser claro: es ahora o nunca. Florentino Pérez no quiere más rodeos ni dudas a la hora de firmar, como pasó en estos últimos años. Si Mbappé, por el motivo que sea, opta por no desembarcar en el Santiago Bernabéu, será una puerta cerrada para siempre.