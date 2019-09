La apuesta del sector lechero por mejorar la competitividad

Las entidades involucradas identificaron herramientas de la ANDE, apostaron por esta estrategia de trabajo y recibieron fondos del instrumento Bienes Públicos para la Competitividad - Modalidad Regional. A su vez, el sector se encuentra en la última etapa del proyecto de competitividad territorial “Desarrollo de capacidades productivas sustentables y competitivas de la lechería del Litoral Norte”, otro programa que cuenta con financiación y seguimiento de la agencia nacional.

Dos cuencas, dos proyectos

Los proyectos surgen a partir del diálogo y en respuesta a inquietudes expresadas por los actores locales. Se enmarcan dentro de los objetivos y lineamientos de las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno nacional y por los gobiernos departamentales involucrados, los que proponen perfeccionar y ampliar los sistemas de transferencia tecnológica y extensión –principalmente para pequeños y medianos productores familiares–, promover la renovación generacional de productores y trabajadores y su permanencia en el medio rural, formar y capacitar a las personas para un sector dinámico que genera fuentes de trabajo e impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales mediante la introducción de tecnologías limpias.

Para el Cr. Martín Dibarboure, presidente de la agencia, “el caso de la lechería es importante para visualizar el foco de la ANDE, que es trabajar con el sector privado para el sector privado…" "Fuimos, escuchamos, identificamos y desarrollamos con ellos”, agregó. Además, Dibarboure subrayó que el programa “viene con el ok de los gobiernos subnacionales, un ok del Poder Ejecutivo a través del ministerio de enlace y una agencia pública destina dinero público con compromisos de gestión que se entrega contra etapas cumplidas…. Y no se entrega el total de los fondos, hay un porcentaje que sale de los actores privados… Ese diseño, esa cocreación es clave en el éxito que ha tenido ANDE en sus programas”.

Programa interinstitucional “Mejor Leche”

La cuenca lechera del sur del país destaca por una gran asociatividad entre los productores allí asentados. En esa región existen, a su vez, importantes antecedentes de colaboración interinstitucional.

“Mejor Leche” es un proyecto que busca aumentar la productividad y competitividad de la cadena láctea regional a través del uso de indicadores y transferencia de conocimientos de salud del rodeo a nivel del sector primario, al cuerpo técnico e industria con apoyo de la academia y de organismos públicos y privados vinculados al sector.

El trabajo se desarrolla en los departamentos de Colonia y Florida, en San José sobre el eje de Ruta 1 y en Canelones, en la zona de influencia de la Asociación de Tamberos de Canelones (ATC). Esta región es conocida como la Cuenca Sur. La propuesta obtuvo el apoyo del programa Bienes Públicos para la Competitividad - Modalidad Regional que ANDE presentó por primera vez en 2018.

La creación del programa “Mejor Leche” pretende sensibilizar, difundir y transferir conocimiento a los productores en el uso de la herramienta Recuento de Células Somáticas (RCS), a la vez que capacitar a la industria y a asesores de establecimientos sobre el uso del indicador. Por otra parte, se busca el fortalecimiento interinstitucional público-privado para la generación y transferencia de información hacia la cadena láctea regional mediante la participación de equipos técnicos. Por último, el desarrollo de una Plataforma Interactiva de Uso Compartido, de acceso público para productores, técnicos e industria que brinde sustento a toda la información recabada y generada.

Generar información es un bien público por excelencia y este programa prevé una plataforma de información accesible y gratuita para el público en general, valiosa particularmente para productores, técnicos, industria, organismos estatales y representantes de la academia. Esta herramienta permite el acceso a empresas de pequeño y mediano porte a conocimientos y datos que en otras circunstancias le estaría vedado.

Para ANDE, “Mejor Leche” resultó una experiencia positiva porque es un proyecto que se desarrolla en un sector que enfrenta importantes desafíos a nivel de competitividad, que necesita encontrar alternativas para hacer más productivos cada uno de los eslabones de la cadena y porque el proyecto pretende generar información a través del uso de un análisis específico y, como resultado, obtener un modelo de buenas prácticas que pueda ser replicado por las empresas en pos de la eficiencia en el manejo de los rodeos y de la calidad de la leche… Para la agencia, “Mejor Leche” brinda una respuesta a un problema concreto y cuenta con un número muy significativo de instituciones involucradas, lo que se traduce en una oportunidad de fortalecimiento para esta interacción que puede perdurar en el tiempo y ser capitalizada por el sector.

Para Colaveco expectativa de este proyecto está puesta en la mejora de la calidad de la leche, utilizando varios parámetros, producir más y mejor, a la vez que lograr una mayor formación por parte de los técnicos y que estos incorporen nuevas herramientas para tomar decisiones. "En el mediano y largo plazo aspiramos a que se pueda tener mayor valor agregado en los productos para poder seguir ofreciendo productos a los mercados exigentes que tiene Uruguay", afirmó Mauricio Calvo, Gerente General de Colaveco.

Litoral norte

El trabajo con este sector tiene otro interesante antecedente. El proyecto “Desarrollo de capacidades productivas sustentables y competitivas de la lechería del Litoral Norte” promueve el fortalecimiento de sistemas productivos locales y/o cadenas de valor prioritarias mediante la construcción de modelos replicables de producción que garanticen un estándar de eficiencia y calidad. El programa de fomento a la competitividad territorial que se instrumentó a través de ANDE-OPP fue la herramienta elegida para acompañar esta propuesta del Litoral Norte.

Los actores involucrados en este proyecto consiguieron aprovechar las oportunidades y capacidades que brinda la interinstitucionalidad territorial, reforzada por la significativa presencia de Cenur Litoral Noroeste y las estaciones experimentales Mario A. Cassinoni y San Antonio (UdelaR). A su vez las intendencias de Salto, Paysandú y Río Negro se encolumnaron detrás de este proyecto que tiene como fin desarrollar un modelo de producción que contemple variables económicas, sociales y ambientales. Asimismo, apuesta a reforzar los conocimientos de los técnicos que trabajan en el territorio brindándoles herramientas que les permitan proponer alternativas que modifiquen y mejoren la sustentabilidad del sector para los productores y la industria.

"La expectativa nuestra es que el proyecto tenga continuidad, que el sistema de información que se desarrolló en el proyecto tenga continuidad. Hoy no está todavía maduro para “destetarlo” del todo. Es un proyecto que abarca a una región amplia, una diversidad de instituciones, muchos de ellos que compiten entre sí como es el caso de la industria… entonces el concepto de sentarse en la misma mesa, cooperar y seguir compitiendo… la construcción de confianza no se realiza de un día para el otro...", describió Javier Texeira, técnico coordinador del proyecto. A su modo de ver, este proyecto les ha permitido lograr alianzas y vínculos interinstitucionales en el territorio que fortalecen al sector y les ha permitido sumar algunos que aún no estaban en la mesa lechera como es el caso de la Facultad de Agronomía y sobre todo el INIA… Sobre el sistema de información generado, los actores creen que debería acoplar con el nuevo sistema nacional de transferencia de tecnología que está implementando el Ministerio de ganadería, Agricultura y Pesca, junto con la institucionalidad pública vinculada al agro. La sostenibilidad a futuro va a depender del sistema de información y desde su visión el ámbito interinstitucional de trabajo es la mesa lechera del litoral. Para estos actores, el financiamiento es una pieza fundamental, y Texeira describe: "Con ese financiamiento pudimos amalgamar a un conjunto de instituciones públicas, intendencias y representantes del sector privado como las industrias y las organizaciones de productores, con los que se viene trabajando desde hace tiempo con algunos proyectos, y a su vez los fondos permiten sumar esos pequeños aportes y sobre todo incentivar a que las instituciones trabajen de otra manera. No somos solo unos militantes en pro del desarrollo territorial sino que además disponemos de algunos recursos para trabajar (…) Los productores normalmente están pero sobre todo es difícil sentar a la industria a la mesa… No es lo mismo ir con el gorrito en la mano que ir con un proyecto financiado, un lugar donde ellos tienen que poner pero no son los únicos".

Para ANDE, el proyecto del Litoral Norte es de alta valoración debido a que su objetivo fortalece el tejido socioproductivo de la lechería del litoral, comprometido con un sistema productivo competitivo y sostenible en el marco de la variación climática y de mercado. Sus líneas de trabajo apostaron por la mejora de la gestión de los pequeños productores, el apoyo social integral, la profundización de los estudios y la generación de información de valía para el sector.