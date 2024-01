La banda Yes actuará en Madrid y Barcelona en mayo.

La veterana banda británica de rock progresivo Yes ha anunciado la próxima celebración de dos conciertos en España dentro de su gira 'The Classic Tales of Yes', que tendrán lugar el 2 de mayo en la sala La Riviera de Madrid y un día después en Paral·lel 62 de Barcelona.



Trece años después de sus últimas actuaciones en estas dos ciudades, el grupo promete un recorrido por los temas más representativos de un extenso catálogo que arrancó en 1969 con el álbum homónimo 'Yes' y que ha continuado hasta el reciente 'Mirror to the Sky' (2023), el vigésimo tercero de estudio, que será uno de los protagonistas.



Según la nota de prensa, esta gira servirá además para rendir homenaje a su álbum 'Tales from Topographioc Oceans' (1973), su sexto trabajo de estudio y una de las piezas claves de su carrera, cuando se cumplen 50 años de su publicación.



No ha sido una trayectoria carente de altibajos y períodos de inactividad, con salida y entrada constante de integrantes, incluida la de todos sus miembros fundadores: el cantante Jon Anderson, el bajista Chris Squire, el guitarrista Peter Banks, Tony Kaye al teclado y el batería Bill Bruford.



Yes está actualmente formado por Steve Howe (guitarras, voces), quien se incorporó a la banda casi al inicio, así como con Geoff Downes (teclados), Jon Davison (voces y guitarra acústica), Billy Sherwood (bajo, voces) y el baterista Jay Schellen.



Como curiosiudad, cada una de sus actuaciones en Europa estará arropada en las sedes de su celebración con una exposición del diseñador Roger Dean, reconocido por sus paisajes de otros mundos que han adornado muchos de sus discos clásicos.



Las entradas, a 44 euros cada una, ya se encuentran a la venta para ambas ciudades a través de la web Get Rock. EFE