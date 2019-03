La batalla que quiere dar una agrupación blanca contra la cartelería política

Con el fin de la veda para la cartelería política, a partir del 1° de marzo, pasacalles y columneras inundan los espacios públicos de las ciudades. A eso se le suma la guerra de pintadas entre militantes, que tiene como campo de batalla muros y paredes. Luego de varias recorridas por calles montevideanas que confirmaron que a poco más de tres meses de las internas ya casi no hay espacio para más carteles, dirigentes de la lista 4040 del Partido Nacional decidieron que para estas elecciones no colgarán ni un solo cartel, terminarán “con las pegatinas sin sentido” y no pintarán muros que no hayan sido cedidos para hacer política.

“Queremos arrancar a dar vuelta la política. Si hacemos siempre lo mismo, esto no vale la pena”, dijo a El Observador Santiago Caramés, uno de los líderes de la agrupación. “Es un gasto chico de la campaña, no cuesta caro. Pero es hacer un poco más de lo mismo siempre. Y después nadie los baja, nadie se compromete a bajarlos”, agregó.

Por eso, la lista quiere impulsar cambiar “1500 carteles en las columnas” por “conversar, golpear puertas, difundir en las redes” o, en todo caso, que la cartelería vaya en balcones afines al partido político del que se trate pero dejar “los espacios públicos libres”.

El proyecto Ghierra Intendente, liderado por el artista visual Alfredo Ghierra, promueve a su vez la iniciativa “Si ensuciás, no te voto”, que surgió en Rosario (Argentina) para evitar que se colgara cartelería política en las calles. “Si sos candidato invita a tus seguidores a hacer campaña respetando la ciudad. Si sos militante de algún partido usá tu tiempo e influencia para convencer a otros desde la palabra o con acciones que respeten nuestro entorno. El espacio público es de todos y debemos mantenerlo neutro”, escribió en su cuenta de Facebook.

La lista 4040, del sector Dale de Carlos Enciso y que impulsa la precandidatura de Luis Lacalle Pou, va en la misma línea y pretende que otros sectores, sean del partido que sean, se sumen y así evitar llenar las calles de fotos y nombres de precandidatos y dirigentes.

De hecho, en Montevideo se ve cartelería política de la lista 71 que lidera Luis Alberto Heber, la 40 que encabeza Javier García, ambos que apoyan la precandidatura de Lacalle Pou, y también de la precandidata Verónica Alonso, entre otros dirigentes del Partido Nacional. El mensaje de esta lista -que está integrada por personas que en promedio tienen 30 años- va para sus correligionarios más entrados en años.