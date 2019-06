La carrera por salvar los océanos

Lamentablemente unas 8 millones de toneladas de basura por año terminan en los océanos: la cifra es escalofriante. Y nadie puede sentirse ajeno porque son residuos que consumimos todos nosotros todos los días.

“Tomense un minuto y respiren. La mitad del oxígeno que utilizaron lo producen los océanos, es vital. Si queremos seguir viviendo, necesitamos que los océanos y su vida marina estén sanos”, sostuvo Alejandro Berger, representante de la organización Parley for The Oceans en Uruguay, para dar comienzo a la carrera “Run for the Oceans”, organizada por adidas.

La organización medioambiental Parley for the Oceans es un espacio global enfocado en concientizar sobre “la belleza pero más que nada sobre la fragilidad y el estado crítico en que están los océanos hoy en día y en cuánto necesitamos a los océanos para vivir”, agregó.

Asociarse con causas ambientales

Para reafirmar su compromiso con el medio ambiente, dar el ejemplo e impulsar como marca mundial el desarrollo de iniciativas sustentables, adidas organizó una carrera para que corredores y deportistas puedan aportar su grano de arena en la preservación de los océanos.

La actividad, que tuvo lugar el Día de los Océanos, se realizó en el marco de la campaña mundial “Run For The Oceans” y convocó a cerca de cien corredores uruguayos, entre los que estuvieron Nicolás Faggiani y Mariano Francescoli, capitán y coach de adidas Runners respectivamente. Además participaron Manuela da Silveira, Loli Arana, Federico Buysan, Ana Inés Martínez y Fabián Laureiro.

En línea con el espíritu de la acción, cada uno de los corredores recibió una camiseta producida a partir de residuos plásticos recolectados por la organización Parley en las zonas costeras.

La actividad principal consistió en una carrera de tres kilómetros por la playa haciendo “plogging”, una nueva tendencia deportiva que combina el ejercicio físico con el cuidado del medio ambiente e involucra la recolección de residuos sólidos mientras se corre.

Al finalizar, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar de un taller de reciclaje de tapitas para transformarlas en medallas y escuchar una charla de “Océanos Sanos” a cargo de Rodrigo García Píngaro, activista por la conservación de los océanos con formación en biología marina.

Run for the Oceans

La primera edición de Run For The Oceans contó con la participación de cerca de un millón de corredores de todas partes del mundo y recaudó un millón de dólares, que fueron destinados a la capacitación de 100.000 personas. Este año la empresa se propuso como objetivo alcanzar la cifra de US$ 1,5 millones.

Zapatillas de plástico reciclado

El apoyo de adidas a la organización Parley For The Oceans se completa con la incorporación a su cartera de productos de una colección de calzado y vestimenta fabricada a partir de plástico reciclado.

Por cada zapatilla adidas Parley que se crea, se evita que lleguen al mar 11 botellas de plástico.

El zapato Alphabounce+Parley, que ya está disponible en las tiendas exclusivas adidas y locales deportivos del Uruguay, es el último lan- zamiento de la rma de esta línea.

Por otra parte, adidas ha tomado diversas medidas sustentables que aplica en sus oficinas y tiendas comerciales.

Las conversaciones sobre esta acción se pueden seguir en redes sociales a través del hashtag #RunForTheOceans.