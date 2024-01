La casa de Gran Hermano recibió al nuevo jugador que reemplazará a Carla, ¿quién es?

Con gran expectación y despejando los rumores que circulaban en las redes sociales, una nueva integrante hizo su ingreso a Gran Hermano este jueves. Santiago del Moro la presentó como Virginia, originaria de La Plata, destacando que su participación aportará una brisa fresca a la dinámica de la casa.

Ataviada con una blusa negra, un saco brillante y un sombrero, Virginia ingresó al estudio bajo los aplausos y gritos del público, siendo recibida de inmediato por Santiago del Moro. El conductor la describió: “Hacés standup, te gusta hacer humor, te gusta hablar de sexo, sos picante y vas por todo”.

Durante la entrevista con los panelistas, Virginia elogió el juego de Furia y expresó su determinación de revolucionar la casa con su sentido del humor y energía. Simultáneamente, en el interior de la casa, Lisandro, el nuevo líder, decidía a quién salvar de la placa, lo que generaba un ambiente diferente. La presentación de la platense se planificó de manera sorpresiva, aprovechando un momento estratégico para su ingreso.

Con su equipaje en mano, Virginia entró silenciosamente a la residencia, manteniendo la intriga al cubrirse el rostro con su sombrero. Los hermanitos, al percatarse de su llegada, la recibieron con entusiasmo. Agostina y Emmanuel fueron los primeros en saludarla, marcando el inicio de su integración en la dinámica del grupo.

En el living, la comediante compartió sus primeras impresiones, destacando su ansiedad y expectativas. Posteriormente, cedió su brillante saco a Emmanuel a pedido de Del Moro. La comediante, ya más relajada, llevó su equipaje al dormitorio, desplegando una sorpresa para sus compañeros al revelar vinchas de color blanco y naranja.

Luego, fue llamada al confesionario, donde expresó su felicidad por la cálida recepción y compartió su entusiasmo por aportar humor y buena vibra a la casa. Al respecto, señaló: “Estoy re contenta, los chicos me dieron un recibimiento hermoso. Estoy feliz, vamos a ver cómo sigue. No tenía miedo, sino intriga, me imaginé mil cosas. Me sorprendió cómo me recibieron, uno piensa tres millones de escenarios, o que no me iban a dar bola, pero estoy bárbara, contenta. Siento que Emmanuel me recibió mejor, estaba fascinado con mi atuendo. Sentí que Furia se quedó atrás, pero el resto me recibió muy bien. Tengo muchas ganas de jugar y de meterle a la casa buena onda, humor. Para mi el humor es todo, a mi me salvó de situaciones feas, es necesario, hasta reírse de las cosas malas. Siempre reír ayuda, es la idea. Pero hay que estar acá adentro y ver qué pasa”.

A pesar de la alegría, en la casa no todo era positivo. Lisandro salvó a su amigo, Martin Ku, y minutos después del ingreso de Virginia, debía elegir a quien mandar a placa. Terminó mandando a Joel como nominado después de una charla con el Chino.