La Casa del Hincha de Nacional y las camisetas de Luis Suárez, el oportuno negocio que tomó fuerza con la llegada del Pistolero

Los hinchas de Nacional que en los últimos días concurrieron al Gran Parque Central para ver a Luis Suárez, el domingo en su presentación y este martes en su primer partido, se encontraron con la novedad de la Casa del Hincha, un puesto de venta de camisetas cercano al principal acceso al estadio tricolor en la tribuna José María Delgado.

La casa que llama la atención por su color blanco, con la puerta roja y detalles en azul, está ubicada en una propiedad por la calle Azambuya, pegada a la puerta de ingreso al sector principal del estadio de La Blanqueada.

El domingo y este martes, cientos de hinchas que llegaron al Gran Parque Central pasaron por la tienda en la que se venden las camisetas para adquirir la 9 del salteño.

@sebaamaya

Filas en la Casa del Hincha

El funcionamiento es sencillo: la casa tiene dos ventanas por donde atienden a los aficionados, una de pedidos y la caja. Primero se pasa por una de ellas para elegir el modelo y talle de la camiseta, y luego se va a la otra para hacer el pago y retirar la bolsa con la casaca.

Un negocio de la mano de Suárez

¿De quién es la Casa del Hincha? Según supo Referí en base a fuentes de Nacional, la casa es propiedad de un hincha tricolor que está a cargo de una de las filiales tricolores en España.

Este hincha compró la casa como una inversión, para alquilar a través de Airbnb, ofreciendo a quienes se las alquilaría la posibilidad de hacer un paseo temático por el Parque Central, en un acuerdo con el club.

En los últimos días, ante la repercusión que generó la llegada Suárez y la rápida forma en que se concretó su regreso al club, los responsables de Umbro Uruguay, la firma de indumentaria deportiva que viste a los tricolores, se la alquilaron por un mes, en principio.

@sebaamaya

Un niño tricolor con su flamante camiseta de Suárez

De esa forma, los hinchas cuentan con una tienda oficial abierta los días de los partidos, además de su horario semanal.

Movimiento de ventas

Este martes, en la previa del partido ante Goianiense, hubo un intenso movimiento de hinchas que llegaban y compraban su camiseta, según constató Referí en ese acceso del Parque Central

Por momentos hubo filas de unas 10 personas para retirar sus camisetas.

Muchos hinchas las sacaron de la bolsa y se la pusieron para ya comenzar a lucirlas en el Parque.

Los precios de venta son de $ 4.990 la oficial y de alternativa, y de $ 3.990 la de niños.

Además hay una versión de algodón, con el número, el nombre de Suárez y el escudo, que se vende a $ 1.490 y $ 1.290 para niños.

En el primer día de venta de la camiseta, el domingo en ocasión de la presentación del delantero, el club vendió 2.500 y recaudaron US$ 300.000. Proyectan vender 30.000 a US$ 120.000 y recaudar US$ 3.600.000, cuyas ganancias se reparten en partes iguales Suárez y el club.