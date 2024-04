La "China" Suárez confesó la cirugía estética a la que se sometió y sorprendió a sus seguidores

"En un fin de semana en el que volvió el sol a Buenos Aires, la China Suárez decidió darles la oportunidad a sus seguidores de que le pregunten lo que sea, aunque se reservó el derecho de responderlas, y así lo hizo de manera contundente.

La actriz de *Argentina, tierra de amor y venganza*, habilitó la story de respuesta para sus más de seis millones de seguidores. Uno de ellos se animó a consultarle por sus cirugías plásticas y la China confesó que sí recurrió “al cuchillo”.

En medio de los rumores de una cirugía de nariz a raíz de un accidente que sufrió en esa zona de la cara, la actriz reveló que sí estuvo en el quirófano, pero apuntó a otra parte de su cuerpo. “Sí, me operé las tetas”, contó en una respuesta diferenciada por ser en video.

*La China Suárez* respondió a qué cirugía plástica se sometió y por qué: “Ahora que se durmieron mis hijos, lo cuento. (…) Yo siempre tuve, pero me las operé porque después de dar teta, un día me miré al espejo de costado y literalmente, parecían como los huevos de un viejo”, dijo, y tomó conciencia de sus palabras.

“Nunca vi los huevos de un viejo en persona, lo digo antes de que me empiecen a inventar cosas, pero eran como eso: dos bolsitas así, vacías. Horrible. Y dije ‘no, no, no, me las voy a operar’. Y me las operé. Eso fue todo”, agregó la China.

De todas maneras, no descartó una nueva intervención, dado que la herida de su nariz le ha resultado antiestética. “Me quedó un huevo. Pero bueno, veré si a futuro me la opero o qué. Mi tema es que no quiero otra nariz, así que no sé cómo haré”, respondió en otra de las consultas."