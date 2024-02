La desilusión de Furia de GH por el trato de Telefe: "No me quieren"

En el día de ayer, Juliana Scaglione estaba entrenando junto a Lucía y Bautista. Mientras estaban en el gimnasio, Furia le dice a su compañera "A vos te van a hacer caso", recibiendo una réplica que, en realidad, la producción del programa iban a hacerle caso a ella.

Ante esta contestación, Scaglione volvió a negarlo con enojo, "No, a mi Telefe no me quiere", alegando "no, porque no soy como una familia normal".

Durante la situacion, Lucía expresó "aguante Telefe y DirecTV Go", recibiendo una respuesta de la estratega: "Si, obvio. Aguante Telefe y DirecTV pero si no soy la familia que querías... Y bueno amigo, no me traigas a Romina que me diga que no soy una familia".

FURIA EXPONE A LA PRODUCCIÓN y CAMBIAN la CÁMARA: "No soy como una familia normal. Si no soy la familia que quieras... y bueno. Romina me dijo que Telefe es un canal de familia y lo mío no vá" #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/C7rh8JE7Mp — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 8, 2024

La salteña sorprendida, le preguntó si eso le había dicho la ex jugadora, que entró por unos días para ayudar a los participantes a manejarse en la casa más famosa del país. "Me dijo que Telefe es un canal de familia y que nada... Lo mío no va".