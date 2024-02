La dura pelea entre Furia y Joel en Gran Hermano por un motivo bizarro: "Váyanse a la mierda todos"

La discusión entre Furia y Joel en la casa de Gran Hermano 2023, originada por un altercado relacionado con la comida, generó un considerable revuelo. "Voy a contar la que me hicieron a mí", inició la participante al relatar los hechos a Romina Uhrig.

"Siempre como última y sola, no como acá en la mesa. Voy a buscar, me habían puesto pollo y Joel viene y me dice ‘tenés mucho, dame que te corto un pedazo’", detalló. En ese momento, Joel intervino: "No fue así. Era de la últimas comidas, no había nada ese día. Lo que pasa es que hay una determinada cantidad de comida y vos te empezás a servir".

"Yo sí lo vi así. Me sacó el pollo de mi plato, ese día me di cuenta lo que era la casa. Yo no como nunca nada, me da bronca", expresó indignada ella. Por su parte, el joven respondió con irritación: "Vos tenés que colaborar acá con nosotros, estas muy equivocada. Estuviste un mes sin hacer nada".

"Ni empedo. Entonces decile a la gente que me votó y dijo que me quede. Si tenés calentura por quien soy no es mi culpa, no seas envidioso. Váyanse a la mierda todos", sentenció Furia.