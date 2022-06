La ecoterapia, ¿realmente es beneficiosa?

El ser humano, como animal que es, forma parte de la naturaleza. Y aunque este es un concepto que aprendemos desde los años de escuela, a veces podemos olvidarlo cuando vivimos en entornos urbanos y muy poblados en los que un árbol en medio de una acera es la máxima expresión de naturaleza que vemos durante mucho tiempo seguido.

A la vez, las personas somos seres sociales que necesitamos tener interacciones sociales constantemente para nuestro desarrollo.

La ecoterapia consiste precisamente en la unión de estos dos hechos o nociones, en la relación que tenemos con la naturaleza y los beneficios que nos reporta a nivel físico y mental.

El origen de la ecoterapia viene del concepto de la ecopsicología, desarrollado por Theodore Roszak, profesor de la Universidad Estatal de California. En 1992 publicó su libro The Voice of the Earth donde plasmó los primeros puntos básicos de la ecoterapia. Por ejemplo, que en el núcleo de la mente humana se sitúa nuestra relación con la naturaleza.

La ecopsicología busca despertar el sentido de reciprocidad del ser humano con el medio ambiente que le rodea. De algún modo, se trata de que volvamos a ser responsables con el planeta y aplicando está visión también en las relaciones sociales y políticas.

Por otro lado, la ecopsicología sostiene que hay sinergias, que hay un equilibrio entre el bienestar de nuestro entorno y el bienestar personal. Es decir, las necesidades del planeta son las de las personas. Precisamente por esa unión sinérgica con la naturaleza, ésta puede brindarnos beneficios tanto físicos como mentales, tal y como explican diversas investigaciones.

Por supuesto, existen beneficios psicológicos, como el efecto de mejorar nuestra autoestima, conciliar el sentimiento de independencia y reducir los comportamientos agresivos. Además, algo tan simple como dar un paseo por un entorno natural ayuda a conciliar el sueño a personas con insomnio e incrementa la productividad laboral.

Otros beneficios, menos esperados pero no por ello menos importantes, son los fisiológicos y físicos.

Prueba de ello es que la relajación que nos produce estar en medio de la naturaleza puede llevar a una recuperación postoperatoria más rápida y reduce el estrés, las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y metabólicas.

Existen también unos beneficios cognitivos, que se traducen en una mejora de la atención directa y ayuda a reducir la fatiga mental que puede producir la ciudad y un trabajo intelectual intenso. Además, estimula la creatividad.

En cierto modo, la urbanización implica aislamiento y falta de cohesión social, por lo que la conexión con el entorno natural nos brinda también beneficios sociales.

Siendo conscientes de todos los efectos positivos de la ecoterapia, hay formas de aplicarla tanto de una manera esporádica como más habitual:

Hacer forest bathing o baños de bosque

Diversos estudios desarrollados principalmente en Japón de la mano de los investigadores Miyazaki y Juyoung Lee han demostrado que la hormona cortisol, causante del estrés, se reduce un 12,4% en quienes se dan baños de bosque de forma habitual; y que la probabilidad de sufrir un infarto desciende un 5%.

Earthing o conectarse con la tierra

Es la relación con el entorno natural de la manera más típica, como andar descalzos por la arena de la playa o por la hierba del monte, hacer senderismo o disfrutar de un baño en el mar o en un lago.

Terapia horticultural

Las plantas de un jardín o las que están en un huerto son una gran herramienta de ecoterapia. No es solo plantar semillas, también cavar en el suelo, podar o recoger hojas.

Incluso otras actividades del día a día más simples pueden formar parte de una rutina de ecoterapia como dar paseos en tu entorno con tu perro, preparar comida para hacer un picnic en el patio de casa bajo el sol y dándonos el aire, o hacerlo en el bosque para poder acostarnos en la hierba y respirar pausadamente mientras miramos al cielo después.

Redacción de The Reason Behind

www.thereasonbehind.es