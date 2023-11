La emoción de Esteban Trebucq al dedicarle su programa a Edi Zunino

Esteban Trebucq comenzó su programa de hoy de El Observador Radio expresando su dolor por la muerte del periodista Edi Zunino, a quien consideraba como un colega y un amigo cercano. Compartió sus momentos juntos y el dolor profundo por su partida.

"Edi venía atravesando una situación muy complicada, un problema de salud muy agudo, muy severo. Increíblemente las cosas de la vida, él conducía el programa que conduzco yo ahora en A24, él tenía esta franja horaria. Obviamente que lo hacía mucho mejor que yo, y bueno, él ya en el verano entiendo que se sentía mal, ya estaba con su cuadro. Me tocó no reemplazarlo, pero ocupar el lugar de su franja horaria", empezó contando Trebucq.

Y prosiguió: "Yo entiendo que a él podía no haberle caído bien esto, y un día en el canal tomamos el mismo ascensor, quedamos cara a cara. Y me dice 'Eh, Pela, la estoy pasando mal no sé si sabes lo que me pasa'. Palabra más, palabra menos, me dijo 'Me estoy muriendo'. Creo que fue en febrero o marzo".

Trebucq recordó también la carrera de Zunino y cómo se lo reconocía en el ambiente periodístico: "Buen tipo, buen periodista, fue director de Noticias, trabajó muchos años en diferentes medios bueno y compartimos estudio. Es un tipo muy querido en mi casa, que es aA24 y América. Así que nada".

El conductor cerró su comentario con una dedicatoria: "Hoy Jorge Fontevecchia, su histórico empleador confirmó su muerte y me enteré cuando salía de casa, del complejo donde vivo. Uno de los chicos de seguridad me se acerca y me dice 'Pelado, se murió Edi'. Se ve que un tipo querido, me lo dijo el de seguridad del edificio. Fue un honor haberte conocido, Edi. Un honor haberte conocido, Gracias por tu franqueza. por tu honestidad cuando hablamos. Te voy a dedicar humildemente y con todo el equipo este programa".