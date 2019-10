La explicación del “error garrafal” de enojarse con Darwin Desbocatti

"Hace mucho tiempo que Darwin me ataca y cuestiona por cada cosa que hago o digo. La pregunta es: ¿A quién le está haciendo los mandados?", escribió Pablo Mieres en mayo en su cuenta de Twitter.

"Ese fue un error garrafal. Yo le he dicho: el que se calienta pierde. Me calenté y por lo tanto perdí", admitió Mieres en el ciclo De Cerca cuando Facundo Ponce de León le leyó ese tuit en el bloque de redes en el que analiza con el candidato el uso que hacen de sus redes en base a un estudio realizado por WILD Fi.

Luego afirmó: "Cuando estás hablando de humor, te lo tenés que fumar. Yo estaba muy golpeado por un debate del Parlamento de un tema que para mí es muy sensible que es el de los desaparecidos". Según contó, coincidió con el momento en el que el Senado tenía que votar la destitución de los generales que habían firmado el fallo en el Tribunal de Honor por el caso Gavazzo y en el FA lo acusaron de "estar a favor de la impunidad". "Yo dije que nosotros no podíamos votar eso porque estaba fundado una mentira", agregó.

"Yo venía muy golpeado y como Darwin me agarró para la chacota me calenté mal", reiteró y además contó que hasta sus hijos y su esposa le dijeron que se equivocó. "Me lo dijeron todos. Es verdad. Actué en caliente. Es eso que vos me decías, yo soy un tipo que se calienta y en vez de pensarlo diez minutos, tuiteé", reconoció.

