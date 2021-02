La fecha del fin de semana en suspenso: decisión de Cerro pone en jaque al Clausura

Viernes al mediodía. Otra vez el fútbol en suspenso. La Mutual de Futbolistas le dio plazo hasta este viernes a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para que 11 clubes regularicen la situación con el Banco de Previsión Social (BPS), que impide que los jugadores puedan acceder a los beneficios de seguro de desempleo y sociedad médica, como cualquier trabajador.

Cuando el lunes la asamblea de la gremial adoptó la decisión y fue transmitida a los neutrales de la AUF, que preside Ignacio Alonso, 10 clubes dieron los primeros pasos para solucionar el problema, aunque aún no completaron los trámites para que los futbolistas puedan quedar en regla con el BPS.

Leonardo Carreño

Dos clubes de Primera, Fénix y Progreso, avanzaron en la gestión con su estructura administrativa, y ocho de Segunda, Rampla Juniors, Atenas, Cerrito, Racing, Villa Española, Villa Teresa, Tacuarembó y Rocha, lo hacen con la asistencia de la AUF que destinó a tres funcionarios para auxiliar a las instituciones que no están jugando porque el torneo de ascenso ya finalizó.

El undécimo club en esa lista, Cerro, anunció públicamente a través de su presidente Alfredo Jaureguiverry que no levantará la nómina de no pago en el BPS.

Este jueves, la AUF envió a la Mutual un detalle de la forma en que avanzaron en la gestiones con el BPS y cómo están solucionando el problema planteado, con la excepción de Cerro, para que la gremial no adopte la decisión de parar el fútbol.

Al mediodía en el Ministerio de Trabajo

A raíz de esta situación, la directiva de la gremial y dirigentes de la AUF se reunían este mediodía en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para que con el Estado como intermediario puedan encontrar una solución al problema.

La AUF facilitó a los clubes de ascenso sus recursos humanos para realizar las tareas administrativas para que puedan levantar en el BPS lo que se conoce como DJNP (declaración jurada de no pago), ya que no pueden abonar esta deuda que generó el club. Este trámite, en el que reconocen la deuda y se hacen responsables en forma personal quienes firman como presidentes de los clubes, es suficiente para que los jugadores puedan acceder a los beneficios del BPS.

En ese proceso de regularización, la AUF y los clubes se encontraron con otras dificultades, como por ejemplo que las autoridades vigentes de las instituciones no son las que están registradas en el BPS y necesitan poner en regla esta situación antes de levantar la nómina de no pago por las deudas de setiembre a diciembre.

En este caso, como suele hacerlo con el torneo de Segunda, la AUF se transformó en tutor de los clubes a los que les estructuró la actividad del Campeonato Uruguayo como para que no acumulen déficit de los partidos. Todos los encuentros de ese torneo tienen los espectáculos pagos a través de los ingresos de televisión.

¿Qué dice la Mutual?

El presidente de la Mutual, Diego Scotti, dijo que los futbolistas no quieren parar y están dispuestos a encontrar una salida, pero no están dispuestos a seguir navegando en estas irregularidades instaladas como escenario normal en el fútbol uruguayo.

Scotti explicó que pensaban tomar una decisión el jueves de noche, porque fueron mandatos por la asamblea a suspender el fútbol si l viernes no se había regularizado la situación de los 11 clubes.

Sin embargo, se encontrar con un informe de la AUF, en el que detalla la situación de cada club, que 10 instituciones avanzan en la solución del problema, pero Cerro entiende que no le corresponde pagar.

“Nosotros tenemos un informe que establece que les corresponde pagar (a los clubes) y que deben hacerse responsables”, dijo el presidente de la gremial en 100% Deportes de Sport 890.

“La Mutual busca una salida. A las 12 tenemos una reunión con la Dinatra, con el ministro de Trabajo y autoridades de la AUF. Vamos a trasladar la problemática y vamos a exigir garantías. Hay una responsabilidad grande de los empleadores que afecta a los futbolistas”, explicó.

Diego Battiste

También advirtió que si este viernes toman la decisión de parar el fútbol, no solo se suspenderá la séptima fecha fijada para sábado y domingo, sino también la octava, "porque lunes y martes no se puede avanzar en los trámites con el BPS porque todas las oficinas están cerradas por Carnaval".

La directiva de la Mutual analizará el tema después de la reunión de este mediodía, con las garantías que puedan surgir en la Dinatra, pero tiene en la mesa una decisión de asamblea de parar el fútbol si todos los clubes no regularizan su situación con el BPS.

Respecto a la situación de los otros 10 clubes, dijo que avanzaron en los trámites pero no los finalizaron.

“Los jugadores no queremos parar, queremos una solución porque la paralización no beneficia a nadie. Es perjudicial para todos. Lo tenemos claro los futbolistas, pero esta situación (de los clubes con el BPS) es inadmisible. Estamos hablando de los derechos básicos de los jugadores”, dijo.

Sobre la decisión que adoptaron el lunes, manifestó: “Tuvimos una asamblea en la que se debatió al respecto. Hay un montón de irregularidades. Si de una vez por todas no avanzamos, no nos profesionalizamos, no controlamos y no fiscalizamos, vamos a estar permanentemente en estas situaciones. ¿Y quién se perjudica en estas situaciones? El futbolista. El futbolista termina pagando por malas decisiones o porque nadie controla”.

Reconoció que están perdiendo la paciencia, porque los clubes tienen licencias que los habilitan a jugar que deben respetar. “Son pocos, porque muchos cumplen, pero los que no cumplen son clubes profesionales. Hasta que no nos profesionalizamos vamos a estar ante estas situaciones de si paramos o no, y le hacemos mal al fútbol”.

También reconoció que están analizando el escenario de hacer denuncias penales a los clubes que incumplan.