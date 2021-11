Fútbol > FÚTBOL POLÉMICO

La gremial de árbitros declaró persona no grata a Julio Matto y analiza llevarlo a la Justicia

"Los árbitros tienen orden de no cobrar determinadas cosas y ven cosas que no existen", expresó el domingo el exárbitro Julio Matto, por lo que Audaf resolvió el lunes declararlo persona "no grata" y analiza llevar el tema a la Justicia